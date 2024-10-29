隨著國際社會區域衝突頻繁，跨國和平與共好的往來空間，受到壓抑和緊縮，藝術文化交流是作為跨國交往不中斷的重要人文途徑；科技時代下的人際斷裂、因不理解而造成的社群對立，怎麼透過理解，重新搭建彼此間的連結，是國際生活藝術組織台灣辦事處籌辦中的「2025 Meeting Point–亞洲大型藝術文化平台」計畫主題「搭建連結(Building Bridges)」旨在探討的，目前計劃開放報名中。
國際非營利組織國際生活藝術組織臺灣辦事處 (簡稱：LAI Taiwan Office)，獲得台灣文化部以及其他國際組織的贊助和支持，七年來持續推出跨國計畫，讓台灣與國際的文化交流不中斷且更加蓬勃生動。目前公開甄選的計畫是長達8個月的「2025 Curated Conference（主題研討會）計畫」，不同於常見的單向發表型式的研討會，此計畫是長達數個月的深度對話形式，讓來自台灣和亞洲的藝術文化工作者，針對關切的主題，和來自不同亞洲國家的藝文同儕進行數個月的對話與討論，2025年10月將在Meeting Point大型藝文平台上，向至少百位以上的國際友人分享及發表成果。本計畫甄選已開跑，申請截止日為2024年11月17日。
2025年的Meeting Point亞洲大型藝術文化平台，首發登場對外甄選的「2025 Curated Conference（主題研討會）計畫」，包括兩位策展人策劃的主題：
國際生活藝術組織(簡稱：LAI)與台灣文化部因為共同的區域文化願景而合作，2018年起LAI在台灣設立辦事處，七年來在文化部的贊助和支持下，積極促進台灣與東南亞蓬勃的文化交流。近年LAI台灣辦事處的成績受到更多亞洲國家的肯定和積極地加入網絡和合作，促使LAI將工作範圍跨大為亞洲，同步擴增台灣文化部和台灣藝文工作者的亞洲網絡和共好的合作夥伴。
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2025年的Meeting Point亞洲大型藝術文化平台，首發登場對外甄選的「2025 Curated Conference（主題研討會）計畫」，包括兩位策展人策劃的主題：
- 來自泰國的 Sasiwimon Wongjarin (Aom) 策劃的主題：「Economic Empowerment through Creative Work」，聚焦探討亞洲藝文工作者，在他們創意性的工作中，怎麼面對財務運作和經營的挑戰，如何能永續性的發展，而跨國交流及合作是否能成為尋求解方的可能路徑。
- 菲律賓策展人Andrei Venal策劃的主題：「The Citizens of In-Betweens」，關注世界上有難以計數的斷裂，可能來自專業、政治、經濟或文化的差異，當代世界催生了一種身懷多種技能及跨越多個領域的斜槓文化，創意及文化領域尤其如此，這些斜槓人也許能成為橋樑，跨越差異而縫補出更好的社會。
國際生活藝術組織(簡稱：LAI)與台灣文化部因為共同的區域文化願景而合作，2018年起LAI在台灣設立辦事處，七年來在文化部的贊助和支持下，積極促進台灣與東南亞蓬勃的文化交流。近年LAI台灣辦事處的成績受到更多亞洲國家的肯定和積極地加入網絡和合作，促使LAI將工作範圍跨大為亞洲，同步擴增台灣文化部和台灣藝文工作者的亞洲網絡和共好的合作夥伴。