日本女星小嶋陽菜是偶像女團AKB48初代「神7」成員，畢業後人氣也持續攀升，近期更推出寫真集，完美好身材被粉絲譽為「日本第一美胸」。昨（28）日小嶋陽菜出席一場在東京澀谷舉行的寫真書活動時，竟被一名40多歲的外籍男子抱住撲倒，當下路人及保安見狀都立刻上去將男子拉開，最後男子也被警方壓制逮捕，所幸小嶋陽菜人平安沒受什麼傷。
小嶋陽菜突遇攻擊！街頭遭撲倒強抱
昨日小嶋陽菜在東京澀谷舉行寫真書的簽名活動，當她正要離開會場時，突然有一名40多歲的男子從人群中衝出，撲向小嶋陽菜，強行抱住她並把人推倒。周圍路人及保安見狀立刻上前將男子拉開，小嶋陽菜也嚇壞了；後來警方到場將該名男子逮捕，他供認罪行但強調不是為了傷害小嶋陽菜，而小嶋陽菜除了跌倒也沒有受傷。
目前警方表示還在釐清男子的作案動機，推斷他可能已經跟蹤小嶋陽菜很長一段時間，才蹲守在活動現場想圖謀不軌。而該名男子非日本本國人，是一名外籍人士，警方並未公布他的國籍，但很可能是到日本追星的狂熱分子。
小嶋陽菜被推倒強抱 高橋南氣炸：不能原諒
當天活動上，同為AKB48初代「神7」的隊友高橋南也有到現場力挺小嶋陽菜，兩人不僅留下合照，高橋南還大讚小嶋陽菜的寫真真的好漂亮。後來看到小嶋陽菜被強抱推倒的消息，高橋南也氣憤的說：「我真的不會原諒任何傷害喵喵（指小嶋陽菜）的人，我都快哭了」，粉絲看了也紛紛留言表達憂心，更慶幸小嶋陽菜沒受傷，希望她以後能多請幾個保鑣在身邊維安。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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昨日小嶋陽菜在東京澀谷舉行寫真書的簽名活動，當她正要離開會場時，突然有一名40多歲的男子從人群中衝出，撲向小嶋陽菜，強行抱住她並把人推倒。周圍路人及保安見狀立刻上前將男子拉開，小嶋陽菜也嚇壞了；後來警方到場將該名男子逮捕，他供認罪行但強調不是為了傷害小嶋陽菜，而小嶋陽菜除了跌倒也沒有受傷。
目前警方表示還在釐清男子的作案動機，推斷他可能已經跟蹤小嶋陽菜很長一段時間，才蹲守在活動現場想圖謀不軌。而該名男子非日本本國人，是一名外籍人士，警方並未公布他的國籍，但很可能是到日本追星的狂熱分子。
小嶋陽菜被推倒強抱 高橋南氣炸：不能原諒
當天活動上，同為AKB48初代「神7」的隊友高橋南也有到現場力挺小嶋陽菜，兩人不僅留下合照，高橋南還大讚小嶋陽菜的寫真真的好漂亮。後來看到小嶋陽菜被強抱推倒的消息，高橋南也氣憤的說：「我真的不會原諒任何傷害喵喵（指小嶋陽菜）的人，我都快哭了」，粉絲看了也紛紛留言表達憂心，更慶幸小嶋陽菜沒受傷，希望她以後能多請幾個保鑣在身邊維安。
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