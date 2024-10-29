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▲小嶋陽菜推出全新寫真書，昨日在澀谷舉行簽書活動。（圖／小嶋陽菜IG）

▲小嶋陽菜現年36歲，身高164公分，不當偶像歌手後，轉行當起模特、美妝KOL。（圖／小嶋陽菜IG）

▲高橋南（左）昨日也到小嶋陽菜（右）的簽書會上探班，兩人離開團體後仍維持好交情。（圖／高橋南IG）

日本女星小嶋陽菜是偶像女團AKB48初代「神7」成員，畢業後人氣也持續攀升，近期更推出寫真集，完美好身材被粉絲譽為「日本第一美胸」。昨（28）日小嶋陽菜出席一場在東京澀谷舉行的寫真書活動時，竟被一名40多歲的外籍男子抱住撲倒，當下路人及保安見狀都立刻上去將男子拉開，最後男子也被警方壓制逮捕，所幸小嶋陽菜人平安沒受什麼傷。昨日小嶋陽菜在東京澀谷舉行寫真書的簽名活動，當她正要離開會場時，突然有一名40多歲的男子從人群中衝出，撲向小嶋陽菜，強行抱住她並把人推倒。周圍路人及保安見狀立刻上前將男子拉開，小嶋陽菜也嚇壞了；後來警方到場將該名男子逮捕，他供認罪行但強調不是為了傷害小嶋陽菜，而小嶋陽菜除了跌倒也沒有受傷。目前警方表示還在釐清男子的作案動機，推斷他可能已經跟蹤小嶋陽菜很長一段時間，才蹲守在活動現場想圖謀不軌。而該名男子非日本本國人，是一名外籍人士，警方並未公布他的國籍，但很可能是到日本追星的狂熱分子。當天活動上，同為AKB48初代「神7」的隊友高橋南也有到現場力挺小嶋陽菜，兩人不僅留下合照，高橋南還大讚小嶋陽菜的寫真真的好漂亮。後來看到小嶋陽菜被強抱推倒的消息，高橋南也氣憤的說：「我真的不會原諒任何傷害喵喵（指小嶋陽菜）的人，我都快哭了」，粉絲看了也紛紛留言表達憂心，更慶幸小嶋陽菜沒受傷，希望她以後能多請幾個保鑣在身邊維安。