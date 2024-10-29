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▲因颱風因素，國泰產險公告旅平險暫停投保。（圖／翻攝國泰產險官網）

▲受颱風影響，富邦產險公告暫停受理海外旅平險線上投保。（圖／擷取自富邦產險官網）

▲受颱風影響，新安東京海上產險公告暫停受理海外旅平險。（圖／擷取自新安東京海上產險官網）

▲受到颱風因素影響，華南產險也公告暫停受理生效日10月31日及11月1日海外旅遊不便險。（圖／擷取自華南產險官網）

▲台灣產險也公告，颱風期間，旅綜險方案將進行調整，投保時請留意保障內容與保額。（圖／擷取自台灣產險官網）

康芮颱風升級為中度颱風，由於環流範圍相當大，隨著颱風逼近，風雨也將增強，國內包括富邦產險、國泰產險、新安東京海上產險、華南產險已公告暫停受理海外旅遊不便險投保，暫停受理的保單生效日為10月31日、11月1日，有的甚至到11月3日，台灣產險也公告將調整旅綜險內容，因此，民眾出國投保前要先了解清楚。產險業者指出，根據保險法第51條規定，保險契約訂立時,保險標的之危險已發生或已消滅者,其契約無效。但為當事人雙方所不知者，不在此限。國泰產險已公告，因颱風因素，暫停受理10月31日、11月1日生效的海外旅遊不便險方案。另外，依主管機關規範，即日起，被保險人以網路方式投保旅平險的傷害醫療實支實付保險，重疊的保險期間內以1張為限。若前往的旅遊地點包含外交部發布的紅色旅遊警示國家及以色列、埃及，也不受理承保旅遊險。另外，富邦產險也已公告，受颱風影響，11月1日前往海外的旅遊不便險線上投保功能將會暫停受理。新安東京海上產險也已公告因康芮颱風來襲籠罩全台，恐使民眾生命安全受到影響，依據保險法第51條所示，暫不開放受理保險期間包含10月31日至11月3日的旅平險案件。另外，華南產險也公告因颱風因素，暫停受理生效日為10月31日至11月1日的海外旅行不便險方案。台灣產險也公告，颱風期間，旅綜險方案將進行調整，提醒民眾投保時留意保障內容與保額，詳細承保內容以保單為準。