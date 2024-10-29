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美國科技股超級財報週登場，投資人態度轉為謹慎，美股四大指數昨（28）日漲多跌少，不過漲幅卻不大，觀望氣氛也影響到台北股市今（29）日開盤下跌149.62點、來到23048.45點，隨後在台積電走低的拖累下，指數一度下跌486.97點、來到22711.1點，失守23000點關卡，午盤則是下跌378.22點或1.63%，來到22819.85點，摜破月線關卡。大盤走低之際，中小型股也難逃賣壓，櫃買指數開低走低，最低一度來到263.06點，午盤下跌2.67點或1%，來到264.32點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：鴻海、新光金、聯電、金僑、新唐；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯鈞、廣達、聯發科。權值股全數走低，台積電開低走低、以1035元開出、下跌15元，盤中跌幅一度擴大到1020元，午盤則是下跌20元或1.9%，來到1030元；鴻海跌幅更加沉重，今日以213元開出、下跌2元，盤中最低一度來到207元，午盤下跌4.5元或2.09%，來到210.5元；聯發科則是以1315元開出、下跌20元，盤中最低來到1285元，五盤下跌35元或2.62%，來到1300元。今日主要賣壓來自於AI概念股，類股指數下跌逾2%、位居跌幅排行冠軍。其中華孚、AMAX-KY、奇鋐下跌逾4%，藍天、緯穎、歐格、虹堡、尼得科超眾、技嘉、晟銘電下跌逾3%，佳世達、華碩、廣達、光寶科、大眾控、樺漢、昆盈、輔信、勤誠、達方下跌逾2%。