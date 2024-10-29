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▲六都市旗之中，台中市被譏「一眼就可以認出來」。（圖／台中市議員楊典忠提供，2024.10.28）

各縣市代表隊參與全國性比賽時，經常舉著縣市旗幟出場，但台中市的市旗太顯眼，經常在網路被熱烈討論。台中市議員楊典忠今天集合六都市旗圖案，自嘲台中市辨識度最高，連中華奧會的會旗都比不過，只要識字的「一眼就可以認出來」。楊典忠說，台中市旗經常在媒體與網路上被討論，甚至有人以「華國美學」、或「最醜市旗」評論，上週他到外埔國際壘球園區觀看亞洲盃女子壘球賽，台灣隊對戰日本隊，遠遠就看到黃底紅字寫著楷體「臺中市」3個字的台中市旗，在本壘後方將旁邊中華奧會的會旗對照得暗淡無光，雖然美感欠佳，但「聳勾有力」。他拿出六都市旗的圖案，當場質詢副市長鄭照新「你覺得台中市旗好看嗎？」鄭照新笑回「辨識度的確很高」，遠遠就知道是台中市代表隊，過去他擔任新聞局長時，就提出市旗的設計方案，未來的設計構想可能以台中市湖心亭的府徽為主。楊典忠認為，目前思考方向以舊台中市概念為主，不妨多元考量，例如舊台中縣的高美濕地燈塔。鄭照新表示，會透過不同的表述形式，展現台中市各種代表性元素。