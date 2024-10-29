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▲為防中度颱風「康芮」來襲，台南市昨(28)日起啟動各項水利設施及在建工程的防汛巡查，包括抽水站、滯洪池、移動式抽水機檢查等。(圖／南市府提供)

中度颱風「康芮」，強度持續增強，路徑有較偏西偏南靠近臺灣趨勢，影響時間將落在10月30日至11月2日之間，尤其31日到11月1日颱風影響最劇烈，將有局部短暫陣雨或雷雨出現，台南市長黃偉哲今(29)日針對各易淹水地區排水路、雨水下水道及道路側溝清淤工作，及位於低窪地區的抽水站及移動式抽水機完成保養維護及預佈等，要求相關單位全面落實防汛工作，降低積淹水情事發生。秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」態度，黃偉哲指示水利局做好防汛整備作業， 水利局為因應颱風可能帶來的豪大雨，除全面動員落實防汛整備，且於昨(28)日起啟動各項水利設施及在建工程的防汛巡查，包括抽水站、滯洪池、移動式抽水機檢查等，其中165條公告區域排水渠道巡查正常、區域排水已清淤500公里、雨水下水道疏濬120公里，總清淤量約11.7萬立方公尺。同時，針對海尾寮排水治理等8處在建工程無防汛缺口及阻礙水流情形；八掌溪左岸防汛缺口已完成封堵；轄內64座抽水站及495台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，480台抽水機已預先設置於易積淹水地區；1,859座水門功能可正常起閉；60座滯洪池進行預洩降作業，可增加蓄洪空間合計約1,100萬噸。水利局也針對幾處易淹水點趕辦完成設施改善工作，如緊急完成北門區蚵寮抽水站及安定區安定抽水站機組設備修繕；鹽水排水、下茄苳排水、海埔排水及六塊寮排水等在建工程，落實工地整備、機具待命及渠道暢通，皆無防洪缺口情形；完成永康區高速二街、仁德區德糖路新建箱涵工程、新化區C幹線及永康復華一街分流渠段，可立即發揮分洪成效。另水利局及各區公所已備妥約23萬砂包及防汛塊約1,000座，並將約3,600片防水擋板分發予區公所及自主防災社區視天氣及實際狀況使用。黃偉哲強調，為提早因應康芮颱風影響，市府除了提高警覺外，同時超前部屬各項防汛整備措施並進行巡查，籲請市民朋友可多加利用臺南市政府官方Line群組、下載「臺南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理，以加速排水預防災害。