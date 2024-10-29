我是廣告 請繼續往下閱讀

國軍自我傷害案件層出不窮，根據審計部7月份報告指出，軍人自傷的死亡人數從2020年起逐漸攀升，去年已經超越車禍，成為軍人意外死亡人數的首位。尤其今年1到5月的自傷死亡人數已經高達13人，比去年同期的增加1倍。對此，國防部今（29）日表示，國軍自傷主因為經濟與感情這兩大因素，國軍平均自傷率為十萬分之15，率低於國人平均的十萬分之15.4%。國防部今日舉行「國防部推動風險管理工作」記者會，媒體詢問國軍自傷率在近年逐年上升，政戰局政戰綜合處處長張景泰上校表示，確實國軍這2年自殺人數有微幅上揚，經過統計與分析，官兵自傷成因主要為經濟債務、感情這兩大因素上，其他包含環境適應、工作壓力、家庭因素，另外本身有精神疾病等，因應這些現象國防部未來會針對2018年推動鏈結時間輔導支援，因為官兵能主動相向外部心理諮商機構求助，國防部來補助心理諮商費用。張景泰表示，自今年7月1日開始，國軍自願役年度體檢已將心理健康等諮詢納入年度體檢，就是希望能夠即早做篩濾，另外透過教育手段，普遍舉行自我傷害防治宣教，預計舉辦到年底，以降低官兵自傷率。針對國軍平均自傷率，根據衛福部每年6到7月公布資料，全國平均粗死亡率，在與國軍相近的15~44歲級距中，粗死亡率是十萬分之15.4%，國軍則是十萬分之15%，還是低於全國平均，但國軍仍會持續加強防治。媒體詢問國軍為何近年自殺率提升，張景泰表示，根據委託台大醫院做研究，不管是國軍還是國內都是有顯著上揚，不是只有國軍。