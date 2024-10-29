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民眾黨發言人吳怡萱今（29）日被問到，《鏡週刊》爆料黨主席柯文哲昔日秘書「橘子」許芷瑜的雲端行事曆被破解、以及是否聯繫過她本人時回應，橘子被這樣對待，是否符合現在的司法標準，「我想社會大眾自有公評」；她並反問，超思進口蛋弊案涉案人吳諭非同樣人在日本，又是如何？是否正證明了北檢的司法雙標。民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，本週將開延押庭。週刊今則再爆北檢已查到柯文哲的「新金流」，將從圖利罪改為收賄罪，還直指立委黃珊珊、前立委蔡壁如就是還沒被約談到案的柯文哲「舊屬」。對此，民眾黨秘書長周榆修表示，這些應該去問北檢，「不過，我倒是蠻困惑的，如果是這樣，北檢這2個月都在做什麼？一覺醒來發現還有人在外面？」他認為，若有證據就光明正大的起訴，不需要用這種方式放話。黨發言人吳怡萱則認為，現在大家一直說橘子如何又如何，她要再次強調，橘子現在在日本，護照被註銷，「這樣的對待是不是符合現在司法上面的標準，我想社會大眾自有公評」。吳怡萱反問，同樣在日本的超思案吳諭非呢？昨天北檢約談農業部前部長陳吉仲等三大咖，就像過個場一樣，喝喝茶就請回，吳諭非到底扮演什麼角色，為何北檢無所作為？吳怡萱批評，週刊每週一爆，連雲端行事曆都能寫成「破解」，讓人大開眼界，現在連民進黨立委都看不下去。「我們認為，要實際檢討的，就是偵查不公開到底能不能落實。」