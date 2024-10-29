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距離2024美國大選只剩約1週，美國知名媒體《洛杉磯時報》、《華盛頓郵報》（簡稱華郵），都傳出因為老闆或大股東的阻攔，一反過去數十年傳統，無法在自家媒體刊文表態支持候選人，引發爭議。《華郵》更傳出因此損失20萬訂閱用戶，對此，該報老闆貝佐斯（Jeff Bezos）罕見親自發文投書《華郵》解釋，稱如今民眾不信任大眾媒體，拒絕表態支持特定候選人能夠提升信任度，貝佐斯並強調這決定的背後沒有任何利益交換。美國《全國公共廣播電台》（NPR）引述《華郵》2名內部知情人士透露，自上週五該報行政總裁路易斯（Will Lewis）宣布不再於大選表態後，該報250萬的付費訂戶（包括紙本印刷）已經減少了20萬，且有3名編輯委員會成員辭職。對於《華郵》動盪，貝佐斯親上火線直球對決，以「殘酷的事實：美國人不信任新聞媒體」為題投書《華郵》，解釋自己的決定。貝佐斯指出，美國媒體和記者的信任度在今年的民調中國會還低，排名墊底。報紙的報導必須準確，「且必須被相信是準確的」，但如今大多數人認為媒體有偏見。貝佐斯表示，任何無視民眾不信任媒體的人都是忽視事實，媒體本身很容易將信任度與影響力下降歸咎於大環境使然，但是抱怨他人不是一種策略，「我們必須更加努力地控制我們能控制的」，以提高可信度，而貝佐斯認為拒絕表態支持特定候選人就是例子。貝佐斯強調，媒體表態支持特定候選人不會改變選舉結果，「沒有任何一位尚未決定投票意向的賓州選民會說，『我要追隨某報的表態投票』」，表態支持特定候選人只會讓外界認為這家報紙有偏見，給讀者不獨立的感覺。貝佐斯表示，拒絕表態支持特定候選人是一項關乎原則的決定，背後沒有任何形式的交換條件。貝佐斯承認，拖到選前才宣布不表態支持特定候選人是一項未充分規劃的後果，但這並非某種有意影響選舉的策略。貝佐斯最後重申，自己於2013年10月買下《華郵》以來，從未因為個人的利益而說服任何報務改變，並稱民眾不再信任大眾媒體進而轉向於社群網路尋求了解未經證實的新聞來源是整個國家的問題，大眾媒體必須改變，而不能「只與某些精英交談或是自言自語」。