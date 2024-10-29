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▲Nikola Jokic和Jamal Murray（右）攜手幫助球隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金塊今(29)日在客場上演逆轉秀，延長賽暴龍在終場前擁有最後一擊的機會，可惜RJ Barrett在3.1秒三分球失手，而Ochai Agbaji和Jakob Poeltl雖連續兩次抓到進攻籃板，但全部都落空，暴龍苦吞開季第3敗(1勝)。金塊用兵保守，暴龍隊前鋒Scottie Barnes攻下21分、12籃板和9助攻，但在第四節最後一分鐘被肘擊右眼後退出比賽，錯失完成大三元的機會。另外，Poeltl得到了16分並創下職業生涯最高的19個籃板，可惜最後一擊沒有補進，無緣當英雄。