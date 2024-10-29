NBA金塊今(29)日在客場上演逆轉秀，靠著明星後衛Jamal Murray在正規賽結束前0.3秒的關鍵上籃，扳平戰局，並艱辛在延長賽127：125擊敗暴龍，收下本季首勝，而此役當家球星Nikola Jokic狂轟40分、10籃板，也成為贏球功臣。
延長賽暴龍在終場前擁有最後一擊的機會，可惜RJ Barrett在3.1秒三分球失手，而Ochai Agbaji和Jakob Poeltl雖連續兩次抓到進攻籃板，但全部都落空，暴龍苦吞開季第3敗(1勝)。
金塊先發五人得分達雙位數
金塊用兵保守，本場只以9人輪番上陣，先發5人得分都達雙位數，其中Murray和Christian Braun各得17分，Nikola Jokic則上陣全場最多44分鐘，這也是金塊開季3場的首勝。
暴龍隊前鋒Scottie Barnes攻下21分、12籃板和9助攻，但在第四節最後一分鐘被肘擊右眼後退出比賽，錯失完成大三元的機會。另外，Poeltl得到了16分並創下職業生涯最高的19個籃板，可惜最後一擊沒有補進，無緣當英雄。
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金塊先發五人得分達雙位數
金塊用兵保守，本場只以9人輪番上陣，先發5人得分都達雙位數，其中Murray和Christian Braun各得17分，Nikola Jokic則上陣全場最多44分鐘，這也是金塊開季3場的首勝。
暴龍隊前鋒Scottie Barnes攻下21分、12籃板和9助攻，但在第四節最後一分鐘被肘擊右眼後退出比賽，錯失完成大三元的機會。另外，Poeltl得到了16分並創下職業生涯最高的19個籃板，可惜最後一擊沒有補進，無緣當英雄。