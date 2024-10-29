NBA金塊今(29)日在客場上演逆轉秀，靠著明星後衛Jamal Murray在正規賽結束前0.3秒的關鍵上籃，扳平戰局，並艱辛在延長賽127：125擊敗暴龍，收下本季首勝，而此役當家球星Nikola Jokic狂轟40分、10籃板，也成為贏球功臣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
延長賽暴龍在終場前擁有最後一擊的機會，可惜RJ Barrett在3.1秒三分球失手，而Ochai Agbaji和Jakob Poeltl雖連續兩次抓到進攻籃板，但全部都落空，暴龍苦吞開季第3敗(1勝)。

▲Nikola Jokic和Jamal Murray（右）攜手幫助球隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic和Jamal Murray（右）攜手幫助球隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）
金塊先發五人得分達雙位數

金塊用兵保守，本場只以9人輪番上陣，先發5人得分都達雙位數，其中Murray和Christian Braun各得17分，Nikola Jokic則上陣全場最多44分鐘，這也是金塊開季3場的首勝。

暴龍隊前鋒Scottie Barnes攻下21分、12籃板和9助攻，但在第四節最後一分鐘被肘擊右眼後退出比賽，錯失完成大三元的機會。另外，Poeltl得到了16分並創下職業生涯最高的19個籃板，可惜最後一擊沒有補進，無緣當英雄。

NBA／Banchero狂轟50分！追平「T-Mac」紀錄　魔術119：115贏溜馬

NBA內幕：Klay Thompson認不清現實！給勇士負能量不亞於「嘴綠」

NBA／Poole不搞笑！首節三分球7-5、全場轟26分　網友：正常了！

NBA／Klay Thompson三分球10投6中砍22分！獨行俠120：109勝馬刺

關鍵字