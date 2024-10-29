我是廣告 請繼續往下閱讀

被動元件大廠華新科前陣子驚傳部分資訊系統遭到駭客的網路攻擊，據傳駭客握有150GB的機密資料，駭客表示、如果不付贖金，將會在10月31日公開資料。對此，華新科昨（28）日表示，公司所有資料均有備份，營運並不受影響，也已向調查局備案。華新科上周部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，公司第一時間表示，於遭受網路攻擊時攻擊時，立即啟動相關防禦機制，避免影響安全，並評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事，對本公司營運尚無重大影響。不過周末卻傳出駭客組織握有華新科機密資料並向公司勒索，華新科除了全面清查資料外，也向調查局備案，同時，華新科表示，將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，並持續密切監控，以確保資訊安全。華新科今（29）日股價持續走低，以104.5元開出、下跌0.5元，盤中最低一度來到102元，午盤暫跌2.5元或2.38%，來到102.5元。