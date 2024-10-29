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國防部軍備局研製「新式抗彈板」於本月9日首度公開亮相新一代抗彈板，強調能抵擋共軍現役5.8公厘（mm）鋼芯子彈，新抗彈板與戰術背心將在明年開始量產。不過，國民黨立委徐巧芯日前卻踢爆生產抗彈板的軍備局205廠有機台沒有經過TAF認證。對此，國防部今（29）日表示，12月底前會完成實驗室的驗證。國防部今日舉行「國防部推動風險管理工作」記者會，媒體詢問立委爆料新式抗彈板測試機台未獲驗證一事，軍備局生產製造中心主任王國樑少將表示，新式抗彈板設計是為了將來能夠阻擋共軍5.8公厘鋼芯彈，所以在規格訂定上非常嚴謹，請專家學者共同公正評選優秀的廠商，測試的測台小至一把尺、大至恆溫、恆濕機都是委由民間第三公正單位、具有TAF認證的實驗室來做校正，測試人員資格要通過ISO實驗室訓練、獲得TAF實驗室認證的測試員，測試過程全程錄影，測試的結果毋庸置疑。王國樑表示，在獲得產製原物料之後，交由軍備局205廠進行生產，為了確保生產品質有公信力，產品未來將由規格鑑測中心負責鑑測，該中心也進行TAF實驗室認證，預計12月底通過認證，明年生產的抗彈板就能可以接受TAF實驗室的驗證。對此，軍備局獲得管理處處長李健青少將表示，依照軍種作戰需求，現有三級抗彈板能夠抵擋7.62公厘的鋼芯彈，新一代抗彈板能夠5.8公厘鋼芯彈，測試方式也由美國司法協會NIJ的測試方式，改為美軍ESAPI軍規標準的測試方式，比原來的NIJ防護力更強。