康芮颱風來襲，這周萬聖節、颱風天就用新貼圖問候親友。LINE本周免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（29）日上架2組全新貼圖，《NOWnews》另外找出架上沒有的3組隱藏版貼圖，有可愛的奇異鳥、嘎嘎貓、柴犬皮皮，趕緊下載最新早安圖、晚安圖免費用。
LINE超值方案目前也舉辦「免綁卡試用活動」，即日起至11月13日9時59分前，參加就能免費試用「超值方案」，有紫色「P」徽章的貼圖都能用到飽，且這次試用免綁定支付方式，不用擔心忘記取消訂閱被扣款，時間到就會自動恢復原狀。
☑️LINE超值方案「免綁卡試用活動」活動頁面（點此去👉）
📍momo co超實用日常貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/28
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物品牌名店 × 四腳貓（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/28
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡「隱藏版」貼圖專區
📍波鴿家族×嘎嘎貓（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/28
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 夯話題×奇異鳥的購物小日常（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 柴犬皮皮（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/22
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE購物護照★ㄅㄅㄐ的逗趣日常（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/09
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍高財森學園（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/14
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍「Ｕ世代×響應疾病平權」（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/07
使用效期：180天
取得條件：無條件免費下載
📍LINE禮物 × 餃貓FAMILY（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/02
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物直播 × TiNg（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡「貼圖小舖」10月貼圖整理
📍凱基阿福-超好用的日常對話（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/21
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍小三美日×昏呱 慵懶無鴨力生活登場！（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/21
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物×流浪狗勾（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/20
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE GO × 熊大與朋友們歡慶週年（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/13
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE發票管家×白白日記（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍保哥家族（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/31
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE旅遊 × 菠蘿胖胖（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/31
使用效期：90天
取得條件：加入好友
我是廣告 請繼續往下閱讀
☑️LINE超值方案「免綁卡試用活動」活動頁面（點此去👉）
📍momo co超實用日常貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/28
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物品牌名店 × 四腳貓（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/28
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡「隱藏版」貼圖專區
📍波鴿家族×嘎嘎貓（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/28
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 夯話題×奇異鳥的購物小日常（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 柴犬皮皮（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/22
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE購物護照★ㄅㄅㄐ的逗趣日常（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/09
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍高財森學園（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/14
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍「Ｕ世代×響應疾病平權」（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/07
使用效期：180天
取得條件：無條件免費下載
📍LINE禮物 × 餃貓FAMILY（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/02
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物直播 × TiNg（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡「貼圖小舖」10月貼圖整理
📍凱基阿福-超好用的日常對話（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/21
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍小三美日×昏呱 慵懶無鴨力生活登場！（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/21
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物×流浪狗勾（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/20
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE GO × 熊大與朋友們歡慶週年（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/13
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE發票管家×白白日記（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍保哥家族（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/31
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE旅遊 × 菠蘿胖胖（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/31
使用效期：90天
取得條件：加入好友