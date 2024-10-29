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▲金州勇士一哥Stephen Curry昨日在比賽過程中2度扭傷腳踝，稍早勇士球團也更新狀況，Curry的傷勢結果顯示沒有結構性損傷，確認傷情為左腓骨肌拉傷，他預計將在週五重新接受評估。（圖／美聯社／達志影像）

▲Brandin Podziemski期待承擔更多後場工作。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士頭號球星Stephen Curry左腳踝扭傷，恐怕必須要缺席一段時間，這讓勇士隊開季就面臨傷兵問題。今（29）日球隊主帥Steve Kerr在受訪時表示，自己不確定誰會在周二對陣紐奧良鵜鶘隊的比賽中先發。勇士開季聲勢大好，打出不錯的新氣象，但Curry在昨晚對洛杉磯快艇隊的比賽中，兩度腳踝內翻，提前退場休息。昨晚他在接受了核磁共振檢查後，結果顯示沒有結構性損傷，但確認左腓骨肌拉傷，可能要缺席數場比賽。除了Curry之外，另一名主力後衛De'Anthony Melton也因傷缺席比賽，Andrew Wiggins則是出戰成疑，季前熱身賽還為陣容「深度」感到自豪的勇士，突然之間可用之兵所剩不多。談到球隊下一戰的先發陣容時，Steve Kerr無奈感嘆：「我不知道我該用誰。」在Curry和Melton有可能無法出賽的情況下，Kerr表示Brandin Podziemski、Deraymond Green和Kyle Anderson三人將暫代控球任務。Podziemski預計會承擔更多後場工作，他表示自己對此感到很「興奮」。「我很興奮。去年我們也有很多場比賽Steph和Chris（Paul）缺席。我休賽季都在精進自己，隨時一場比賽打35到40分鐘。我已經準備好了。」Podziemski很有信心，「Steve（總教練Kerr）可以信賴我們，只要他需要，我們就會上場。 」