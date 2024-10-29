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民眾黨主席柯文哲的貼身秘書「橘子」許芷瑜滯留日本，25日已遭通緝並註銷護照。《鏡週刊》今（29）日再爆，檢方已經破解橘子的Google雲端行事曆等細節。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，他問過黨部同仁，雲端行事曆行程黨部的人都能看，週刊卻以「破解」來形容，「感覺好像北檢已知用火」。針對《鏡週刊》今天爆料「橘子」許芷瑜的Google雲端行事曆被破解，顯示她陪柯文哲拜會沈慶京不只一次，且還註記「亞虎來接」等細節。民眾黨立院黨團總召黃國昌今在黨部受訪表示，他看了《鏡週刊》的科幻小說後問黨部同仁，大家都看不懂在寫什麼，還扯到「破解」什麼密碼看行程，「感覺好像北檢已知用火」，黃國昌說，因為那個行程中央黨部裡面有很多人都看得到。黃國昌質疑，週刊突然又寫了這個故事，恐怕是刻意要製造懸疑感跟緊張感，因為搞了2個月，怕沒故事可以寫。「我也不曉得該怎麼形容，每次記者會都要隨著長期經營檢調關係、經營到最後自己不敢承認的一些媒體報導起舞，讓人非常疲憊。」