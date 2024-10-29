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▲江蕙（右）曾自封「J女郎」與周杰倫搞笑模仿「雙J熱舞」。（圖／資料照）

▲江蕙今年10月5日出席大巨蛋國慶晚會。（圖／台北市觀傳局提供）

台語天后江蕙2015年宣布封麥引起大批歌迷不捨，時隔9年後，今年10月5日在國慶晚會復出獻唱，更透露封麥原因是因為罹患重大疾病，期間歷經開刀、化療治療等心路歷程；現在健康好轉的她，為了歌迷也為了自己，選擇重新站上舞台。《NOWnews今日新聞》特別整理3個二姐的小祕密，讓大家一起探索江蕙的魅力，包含曾三字經退陳子鴻的歌、坐周杰倫（周董）的超跑兜風2分鐘「1分59秒都在尖叫」等等有趣的故事。周杰倫剛出道時曾與方文山一起寫過一首台語歌《落雨聲》，受到江蕙青睞，最終收錄在她的專輯《半醉半清醒》中，這也是周杰倫第一首賣出的歌，兩人因此相識，江蕙也對周杰倫的才華讚嘆不已，往後只要出專輯，都會向周杰倫邀歌。周杰倫曾分享有一次開賓士跑車載江蕙去飆車，只是從公司到東區繞一圈，才2分鐘的路程，二姐就叫了1分59秒，下車時人還軟趴趴的，這也成了他們之間的一段趣事。2008年江蕙第一次開演唱會，周杰倫更是友情站台，後來江蕙為了回報周杰倫，自封「J女郎」現身，更在台上搞笑模仿曾經造成轟動的「雙J熱舞」。江蕙對任何事情都追求完美，「龜毛」的個性早就在圈內傳開，經紀人陳子鴻曾說，江蕙每次錄完音已經很完美了，但只要她覺得自己唱不好，就算是大半夜也會馬上回錄音室重錄，陳子鴻還說：「錄完音一定要等江蕙回到家以後才敢離開，不然只要電話一響，就知道二姐又要來了。」處女座的江蕙對歌曲也絕不馬虎，陳子鴻回想起之前為了搭配代言而推出的單曲〈溫溫的〉，第一次交出去的試聽，只得到「不好聽」三個字的回應，第二次再交，江蕙則評價「沒感覺」。後來陳子鴻寫了一封信婉轉建議二姐，若這首歌由她自己創作會更有意義，結果她的回應還是只有三個字：「少囉唆！」江蕙有兩次演唱會的舞蹈設計與指導都是由張勝豐負責，對於自稱沒有「舞蹈細胞」的江蕙，張勝豐回憶，其實江蕙比自己想的更會跳舞，而且國標舞的動作極好，再加上她對自己要求很高，經常一堂2小時的課，下課時都已經過了4小時，讓張勝豐笑說：「知道江蕙對待事情都很認真，所以她要來，後面都會刻意不排其他課程」。