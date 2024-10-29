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▲本季NBA有可能進入新的「三分球時代」，場均出手次數非常誇張。（圖／取自金州勇士官方X）

▲NBA美國職籃有可能進入三分球變革。資深球評李亦伸分析深遠影響。（圖／美聯社／達志影像）

衛冕軍塞爾蒂克氣勢如虹，本季有望達成幾個目標：1、挑戰70勝 2、賽季三分球出手多過兩分球 3、賽季三分球場均出手逾45次 4、成功衛冕總冠軍塞爾蒂克剛打完公鹿，119：108取得開季4連勝，塞爾蒂克三分球出手比重比兩分球多10次（場均50三分球-40兩分球），塞爾蒂克正在打出比勇士小球、三分大趨勢、空間籃球更誇張戰術潮流。維持三分手感可能偶有困難，但塞爾蒂克還有打出最佳防守本錢和底氣，擁有陣容深度、奇兵、豐富經驗，拚賽季70勝門檻似乎不是什麼大難題。上季例行賽已經打出64勝超優表現，1、聯盟有九支球隊場均三分球出手至少40次2、四支球隊三分命中率逾4成3、塞爾蒂克前三戰每場投進22.7個三分球，比罰球21.7次更多4、有10支球隊開季每場至少命中15個三分球1、NBA比賽空間被拉得更大NBA比賽場上空間原本就比國際籃球更大更寬，更有利於一對一和突破，現在這股趨勢會讓NBA走向更多一對一和投三分球，因為比賽空間更多被放大拉大。2、NBA和國際籃球打法風格戰術將愈走差距愈大，國際籃球空間更小更擁擠，NBA籃球更多走向娛樂+表演，更多英雄主義和更多三分秀。3、國際籃球打法風格規則會不會受到NBA影響，目前還看不出來，但更多瘋狂三分出手和更多三分攻擊戰術，將會愈演愈烈，成為戰術主流和最重要要戰略核心。4、塞爾蒂克最終能不能成功衛冕，靠著三分球轟炸奪冠，這是很有趣指標和整季熱門話題，是防守贏得總冠軍還是三分贏得總冠軍，我們等著看。