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MLB美國職棒大聯盟世界大賽第3戰，洛杉磯道奇隊以4：2擊敗紐約洋基聽牌，系列賽3：0領先。道奇隊明星外野手Mookie Betts的老婆Brianna Betts今（29）日分享「道奇大嫂團」的照片，其中Briana在台灣時間29日更新了她的Instagram，她隨丈夫Mookie來到紐約客場應援關鍵的世界大賽G3賽事，文中寫道：「世界大賽第三場！！」並上傳了「MVP太座連線」的合影，除了她和真美子之外，Freddie Freeman的老婆Chelsea Freeman也出現在這張背景是宴會廳的照片之中。該合影中，最受矚目的自然是平時超低調的真美子，。作為一名前籃球運動員，這篇貼文下收到不少諸如此類的回覆、「」、「真美子端莊穩重，Chelsea則臉和身材都是模特兒等級」、「對照下來，」、「很少看到日本人最高的照片」。在她們的應援下，道奇隊今天在客場以4：2擊敗洋基隊，在世界大賽中取得3連勝，只差一勝就可以拿下冠軍。