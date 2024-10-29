MLB美國職棒大聯盟世界大賽第3戰，洛杉磯道奇隊以4：2擊敗紐約洋基聽牌，系列賽3：0領先。道奇隊明星外野手Mookie Betts的老婆Brianna Betts今（29）日分享「道奇大嫂團」的照片，其中大谷翔平的妻子田中真美子也在其中，私服穿搭和180公分的高挑身材讓粉絲驚豔。
田中真美子新照出爐 衣服有巧思
Briana在台灣時間29日更新了她的Instagram，她隨丈夫Mookie來到紐約客場應援關鍵的世界大賽G3賽事，文中寫道：「世界大賽第三場！！」並上傳了「MVP太座連線」的合影，除了她和真美子之外，Freddie Freeman的老婆Chelsea Freeman也出現在這張背景是宴會廳的照片之中。
該合影中，最受矚目的自然是平時超低調的真美子，她今天穿著格子法蘭絨襯衫和白色褲子來參加大嫂團聚會。衣服也很有巧思，袖子上印有「OHTANI」字樣，展現對丈夫低調的支持。作為一名前籃球運動員，她180公分高挑的身材十分引人注目。
道奇MVP太座連線 客場贏球聽牌
這篇貼文下收到不少諸如此類的回覆、「真美子看起來太美了、Freeman的老婆很漂亮、Betts的妻子看起來是個善良的人」、「真美子端莊穩重，Chelsea則臉和身材都是模特兒等級」、「對照下來，真美子真的很高」、「很少看到日本人最高的照片」。
在她們的應援下，道奇隊今天在客場以4：2擊敗洋基隊，在世界大賽中取得3連勝，只差一勝就可以拿下冠軍。
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Briana在台灣時間29日更新了她的Instagram，她隨丈夫Mookie來到紐約客場應援關鍵的世界大賽G3賽事，文中寫道：「世界大賽第三場！！」並上傳了「MVP太座連線」的合影，除了她和真美子之外，Freddie Freeman的老婆Chelsea Freeman也出現在這張背景是宴會廳的照片之中。
該合影中，最受矚目的自然是平時超低調的真美子，她今天穿著格子法蘭絨襯衫和白色褲子來參加大嫂團聚會。衣服也很有巧思，袖子上印有「OHTANI」字樣，展現對丈夫低調的支持。作為一名前籃球運動員，她180公分高挑的身材十分引人注目。
道奇MVP太座連線 客場贏球聽牌
這篇貼文下收到不少諸如此類的回覆、「真美子看起來太美了、Freeman的老婆很漂亮、Betts的妻子看起來是個善良的人」、「真美子端莊穩重，Chelsea則臉和身材都是模特兒等級」、「對照下來，真美子真的很高」、「很少看到日本人最高的照片」。
在她們的應援下，道奇隊今天在客場以4：2擊敗洋基隊，在世界大賽中取得3連勝，只差一勝就可以拿下冠軍。