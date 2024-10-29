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▲Rosé（左）合作火星人（右）的新歌〈APT.〉在18日中午推出，目前MV播放量已累計1.9億，相當驚人。（圖／華納音樂國際部提供）

▲Rosé標記火星人拿冠軍的消息，火星人轉發後用韓文表達感想。（圖／Rosé、Bruno Mars IG）

南韓女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）近日與火星人布魯諾（Bruno Mars）推出新歌〈APT.〉，強勢襲擊各大音源榜，MV播放量更是在短短11天衝到1.9億，相當可觀。但近日馬來西亞衛生部門卻出面抵制該首歌曲，認為〈APT.〉歌詞對孩童來說恐有不當影響，「有散播不良西方行為的意圖」，消息曝光後讓韓國網友傻眼，氣憤直呼：「你們到底是有多保守啊？」馬來西亞公共衛生部門24日在臉書粉專「Public Health Malaysia」發文，抨擊洗腦神曲〈APT.〉的歌詞可能會對青少年、孩童帶來不良影響。粉專認為雖然這首歌的旋律聽起來很俏皮，但歌詞包含：「」、「」讓他們覺得非常不妥。粉專指出，「公寓一詞在誘惑情境下被用作會面場所的象徵，展示了與東方文化價值觀相悖的行為的正常化」，加上這首歌經常出現在公眾場合或是被當作影片的背景音樂播放，不知不覺成為日常的一部分，孩童可能會背誦下來甚至被影響，因此他們希望父母、教育者和社會上的大家，可以更小心警惕，對西方文化的入侵保持敏感態度。該篇貼文曝光後獲得1.6萬人按讚，不少保守派的人相當認同，但也有人認為只是唱歌而已不需要大驚小怪，消息傳回韓國也令韓國粉絲大感不解，紛紛留言：「這只是在講遊戲而已」、「那就不要聽啊，反正你不聽也不會有多大影響」、「真的謝謝你們的分析喔」、「是因為它（指歌曲）表現太好感到忌妒嗎？」、「這個國家好敏感喔，你們到底是有多保守啊？」目前〈APT.〉洗腦的旋律正快速攻占各大榜單，即便沒有親自到現場打歌，〈APT.〉也登上韓國音樂節目《M Countdown》本週排行第一名，Rosé也在IG標記火星人和他分享這個好消息，火星人也轉發了她的動態，還很有誠意的用韓文寫道：「非常感謝韓國的粉絲們！因為第一次在韓國音樂放送中獲得第一名，所以哭了一個早上嗚嗚，非常感謝幫助我獲得第一的Rosé，也很感謝大家對〈APT.〉的喜愛」，火星人甚至在自己的署名後面加上「歐巴」，讓粉絲笑翻。