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日本眾議院大選結果於28日出爐，執政聯盟自民黨與公明黨未能取得在國會過半的223席次，讓甫上任的新首相石破茂面臨「跛腳鴨」政治危機，增添了日本政治和經濟前景的不確定性。不過，日經225指數在28日上漲691點，今（29）日開盤雖然走低，但盤中拉回上漲逾200點，日本股市似乎與政壇動盪分開發展。對此，《日本經濟新聞》表示，日股意外上漲顯示了市場的樂觀，但背後也有投機因素，且已出現疑惑的聲音。《日本經濟新聞》報導，在執政黨於眾議院選舉中大敗後，日本股市與多數市場相關人士的預想相反，連日開紅盤上漲。此前很多觀點認為，日本政治不穩定會影響股市，結果股價出乎意料的上漲，也出現疑惑的聲音。報導分析意外上漲的背後有投機的原因，事先就預期執政黨會敗選的對沖基金做空日股，日股選前一週內下跌了1000點左右，而在選後基金似乎已進行空頭回補，以鎖定收益。除了基金操作因素外，市場相關人士對政策前景的樂觀情緒也推動股市上漲，有預測認為，石破茂為了在國會運作中獲得在野黨的合作，將採取減稅和寬鬆財政政策。另一方面，越來越多的觀點認為，作為增加防衛費財源的永久性增稅的討論將推遲至參議院選舉之後，執政黨大敗讓實施增稅變得困難，也有利於日股。然而，報導最後結論，在短暫的空頭回補告一段落後，日股行情前景尚難預測。石破茂的執政如風中殘燭，基礎脆弱，難以營造出市場期待感，瑞銀證券股票營業部部長中富良祐直言，「在海外投資者中，幾乎沒有安心準備買入日本股票的傾向」。