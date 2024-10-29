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▲中職35年台灣大賽中信兄弟以4勝1敗擊退統一獅，在獅象爭霸拿下總冠軍，收穫隊史第10冠。（圖／記者葉政勳攝）

▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，外野手曾頌恩榮獲系列賽最有價值球員。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

中職頒獎典禮門票2分鐘內完售！中信兄弟上週在台灣大賽以4：1擊敗統一7-ELEVEn獅，奪下隊史第10冠，並為中職35年賽季劃下句點。中職在昨（29）日宣布，聯盟發出新聞稿表示，中職本季成功「再創顛峰」，全新的六隊爭霸增添比賽看點，臺北大巨蛋啟用讓觀眾人數再提升，聯盟感謝六球團所有教練和選手展現拚戰精神，也感謝各界的大力支持，讓中華職棒35年順利落幕。為感謝球迷對中華職棒的長期支持，