中職頒獎典禮門票2分鐘內完售！中信兄弟上週在台灣大賽以4：1擊敗統一7-ELEVEn獅，奪下隊史第10冠，並為中職35年賽季劃下句點。中職在昨（29）日宣布，「2024明台產險中華職棒頒獎典禮」將於11月4日在台北萬豪酒店盛大舉辦，並邀請八角塔男聲合唱團擔任開場演唱，並且開放球迷購票進場。門票稍早在12點開賣，根據聯盟消息指出，頒獎典禮共288張門票，在2分鐘內遭到搶購一空。
中職35年再創顛峰 288席福袋套票
聯盟發出新聞稿表示，中職本季成功「再創顛峰」，全新的六隊爭霸增添比賽看點，臺北大巨蛋啟用讓觀眾人數再提升，聯盟感謝六球團所有教練和選手展現拚戰精神，也感謝各界的大力支持，讓中華職棒35年順利落幕。
為感謝球迷對中華職棒的長期支持，「2024明台產險中華職棒頒獎典禮」開放球迷共同參與，推出VIP限量288席1,800元福袋套票，除了入場資格外，還有機會抽中TEAM TAIWAN球員版實戰球衣、絕版未裁切球員卡、2024球季實戰用球、簽名小物等多項精選商品的隨機挑選內容商品包。
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為感謝球迷對中華職棒的長期支持，「2024明台產險中華職棒頒獎典禮」開放球迷共同參與，推出VIP限量288席1,800元福袋套票，除了入場資格外，還有機會抽中TEAM TAIWAN球員版實戰球衣、絕版未裁切球員卡、2024球季實戰用球、簽名小物等多項精選商品的隨機挑選內容商品包。