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國會改革相關法案遭宣判部分條文違憲，讓在野陣營氣炸，國民黨立委翁曉玲更直言，「憲法也沒有規定，立法院必須要去遵守司法院所做的釋憲案」，慘遭綠委圍剿。翁曉玲今（29）日再發聲，強調大法官的判決一路荒腔走板到底，宣告「要推動修正司法院相關法案」，並推動各種修法。憲法法庭25日針對國會改革釋憲案作出判決，多數條文違憲。對此，翁曉玲更在記者會中直言，「順著大法官的邏輯，憲法也沒有規定，立法院必須要去遵守司法院所做的釋憲案。」直言法律沒規定要遵守違憲的憲法判決。卻慘遭民進黨立委洪申翰砲轟，「我直接建議你們辭去立委」，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤更狠批，立委宣誓就職都有簽署恪遵憲法、依法行使立委職權、不干預司法等誓詞，質疑「難道簽假的？」對此，翁曉玲今天在臉書發文指出，自己在大學教憲法廿幾年，轉任立法委員後，獲得法界先進、各領域老師們給予修法建議，孜孜不懈推動各項修法，而來自支持者各種肯定聲音，更是我未來再接再厲推動修法的最大動力。「連續幾天吳思瑤委員、鍾佳濱委員對我的批評，今日自由時報社論為文，我冷笑以對。」翁曉玲反問，「余誓以至誠，恪遵國家法令，盡忠職守，報效國家，不妄費公帑，不濫用人員，不營私舞弊，不受授賄賂。如違誓言，願受最嚴厲之處罰，謹誓。」賴清德、卓榮泰、司法院大法官們，就職唸完了，然後忘記了嗎？翁曉玲一一盤點，立法院三讀修正通過的「原住民保留地禁伐補償條例」, 補償自每公頃三萬元調升一倍至六萬元並須從114年預算開始執行；行政院不遵法，114年度總預算更罔顧國民黨呼籲顧醫護顧農民，此處不再贅述；民進黨不思有錯則改，反而窮盡全黨力氣只幹抹黑造謠立法院退回五次114年度中央政府總預算，請問這次哪門子的「恪遵國家法令」?翁曉玲續指，大法官的判決，罔顧九成民意，從廢死從國會改革，一路荒腔走板到底；大法官缺乏外部監督甚至連強度一般的內部監督也談不上，在此我也預告要推動修正司法院相關法案。「民進黨聲稱五院各自獨立、各自尊重，試問，司法擴權、大法官造法、作出破壞權力分立與制衡原則、違反民意的違憲判決，司法院尊重了立法院嗎？」翁曉玲質問卓榮泰，民進黨立法委員，還記得誓詞「代表人民依法行使職權」嗎？在她看來、在人民看來，民進黨委員們早已自貶為賴清德跟卓榮泰的「行政院立法局」，大法官的判決，更早早自甘為賴清德的東廠、遂行賴皇意志。她也強調，將在憲法框架、在民意堅持下，推動各種修法，勇往直前、義無反顧。