MLB美國職棒世界大賽G3，洛杉磯道奇今（29）日前進客場踢館紐約洋基，系列賽前2戰最終皆贏球的道奇隊，此戰靠著Freddie Freeman首局再度炸裂一發2分砲，個人連3戰開轟，以及先發投手Walker Buehler繳出5局無失分好投，終場道奇就以4：2再度擊敗洋基，在世界大賽上取得3：0的絕對領先。而道奇日籍球星大谷翔平此戰儘管左肩傷勢尚未完全康復，但他仍然選擇帶傷奮戰，賽後大谷受訪時則直言：「不想因為自己的傷勢而影響了球隊的士氣。」
大谷G2跑壘意外受傷 左肩出現脫臼狀況
大谷翔平先前系列賽G2在一次盜壘過程中，不慎在滑向二壘壘包之前，試圖用左手支撐，因此傷到左肩膀，當下大谷隨即露出相當疼頭的神情，抱著左肩久久不能起身，隨後也在訓練師陪同之下退場。
而今（29）日世界大賽G3賽前，大谷翔平在練習揮棒時似乎仍有些不適，不過最終還是擔綱道奇隊先發第一棒、指定打擊出賽。道奇總教練Dave Roberts在賽前受訪時表示，雖然對大谷的狀況有些擔心，但他也透露：「大谷很堅持要上場比賽。」
最終大谷翔平此戰雖然3個打數沒能敲出安打，但也選到了1次保送，並幫助球隊跑回1分，且只要大谷站在打擊區上，對於投手而言，勢必會帶來一定的壓力。而大谷季後賽至今個人打擊率目前為0.245，整體攻擊指數OPS則為0.837。
大谷帶傷也要出戰 賽後坦言不想影響士氣
賽後大谷翔平在接受媒體訪問時，也談到了今日G3自己選擇帶傷出戰的關鍵，「我不想降低球隊的士氣，我們球隊當中也有一些球員受傷，包括了Freddie（Freeman）。並不是每個人都在完美狀態下去比賽，有些人在某種程度上都有著一些傷勢。」
「所以如果我能上場比賽，那麼我就希望自己能夠上場，或者更確切地說，準備上場是很自然的事情。如果球隊希望你上場，那麼你應該盡你最大的能力，去準備並參加比賽。我想我沒有想太多，在比賽過程中，我並沒有考慮是否會受傷，我會盡量保持不受傷的感覺，並儘我所能避免讓傷勢變得更糟。」大谷翔平如此說到。
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大谷翔平先前系列賽G2在一次盜壘過程中，不慎在滑向二壘壘包之前，試圖用左手支撐，因此傷到左肩膀，當下大谷隨即露出相當疼頭的神情，抱著左肩久久不能起身，隨後也在訓練師陪同之下退場。
而今（29）日世界大賽G3賽前，大谷翔平在練習揮棒時似乎仍有些不適，不過最終還是擔綱道奇隊先發第一棒、指定打擊出賽。道奇總教練Dave Roberts在賽前受訪時表示，雖然對大谷的狀況有些擔心，但他也透露：「大谷很堅持要上場比賽。」
最終大谷翔平此戰雖然3個打數沒能敲出安打，但也選到了1次保送，並幫助球隊跑回1分，且只要大谷站在打擊區上，對於投手而言，勢必會帶來一定的壓力。而大谷季後賽至今個人打擊率目前為0.245，整體攻擊指數OPS則為0.837。
大谷帶傷也要出戰 賽後坦言不想影響士氣
賽後大谷翔平在接受媒體訪問時，也談到了今日G3自己選擇帶傷出戰的關鍵，「我不想降低球隊的士氣，我們球隊當中也有一些球員受傷，包括了Freddie（Freeman）。並不是每個人都在完美狀態下去比賽，有些人在某種程度上都有著一些傷勢。」
「所以如果我能上場比賽，那麼我就希望自己能夠上場，或者更確切地說，準備上場是很自然的事情。如果球隊希望你上場，那麼你應該盡你最大的能力，去準備並參加比賽。我想我沒有想太多，在比賽過程中，我並沒有考慮是否會受傷，我會盡量保持不受傷的感覺，並儘我所能避免讓傷勢變得更糟。」大谷翔平如此說到。