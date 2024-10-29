我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在世界大賽G2的7局下，發動盜壘結果失敗，並疑似出現左肩脫臼狀況，當下痛到倒地不起。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒世界大賽G3，洛杉磯道奇今（29）日前進客場踢館紐約洋基，系列賽前2戰最終皆贏球的道奇隊，此戰靠著Freddie Freeman首局再度炸裂一發2分砲，個人連3戰開轟，以及先發投手Walker Buehler繳出5局無失分好投，終場道奇就以4：2再度擊敗洋基，在世界大賽上取得3：0的絕對領先。而道奇日籍球星大谷翔平此戰儘管左肩傷勢尚未完全康復，但他仍然選擇帶傷奮戰，大谷翔平先前系列賽G2在一次盜壘過程中，不慎在滑向二壘壘包之前，試圖用左手支撐，因此傷到左肩膀，當下大谷隨即露出相當疼頭的神情，而今（29）日世界大賽G3賽前，大谷翔平在練習揮棒時似乎仍有些不適，不過最終還是擔綱道奇隊先發第一棒、指定打擊出賽。道奇總教練Dave Roberts在賽前受訪時表示，雖然對大谷的狀況有些擔心，但他也透露：「最終大谷翔平此戰雖然3個打數沒能敲出安打，但也選到了1次保送，並幫助球隊跑回1分，且只要大谷站在打擊區上，對於投手而言，勢必會帶來一定的壓力。而賽後大谷翔平在接受媒體訪問時，也談到了今日G3自己選擇帶傷出戰的關鍵，「。並不是每個人都在完美狀態下去比賽，有些人在某種程度上都有著一些傷勢。」「所以如果我能上場比賽，那麼我就希望自己能夠上場，或者更確切地說，準備上場是很自然的事情。如果球隊希望你上場，那麼你應該盡你最大的能力，去準備並參加比賽。我想我沒有想太多，在比賽過程中，我並沒有考慮是否會受傷，」大谷翔平如此說到。