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美國總統大選進入倒數，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗皆在最後關頭在關鍵搖擺州衝刺，戰況極度膠著，而川普25日接受訪問時提到，台灣偷走美國半導體產業，更揚言要台灣政府付出「保護費」。對此，國民黨前立委蔡正元表示，川普說要跟台灣多收保護費，會說到做到，也可能會要台積電把總公司登記到美國。蔡正元28日在節目《頭條開講》表示，他認為川普說會跟台灣多收保護費，說到會做到，因為這對川普來說輕而易舉，可川普要求台灣調高國防預算至GDP的10%這點，他認為這在川普任內做不到，這只是講講而已，不過川普會要求台灣調高至3%以上，這對台灣來說，會承受很大的壓力。至於川普說台灣「偷走美國的晶片生意」，蔡正元認為這雖然不符合事實，但其實川普的言下之意，是要求台積電搬到美國，他研判在極端情況下，台積電的總公司必須登記到美國去，也就是以後股票在美國上市，台灣部分則改發行ADR（美國存託憑證），情況會和現在「倒過來」，這個可能性不能排除，因為這和川普的抽稅政策有關。