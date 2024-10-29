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周杰倫演唱會門票一票難求，黃牛、搶票機器人層出不窮，台中市刑警大隊近日查獲工程師到案，查扣門票共48張。台中市議會今(29)日進行教育文化業務質詢，議員張芬郁要求中市府加強打擊黃牛行為，設立自治條例、加強檢舉獎勵機制，鼓勵民眾檢舉代替購買黃牛票，並呼籲文化局與新聞局落實「文化創意產業發展法」，配合中市刑大隊的「屠牛專案」，積極打擊黃牛，確保民眾有公平的購票環境。議員張芬郁指出，為了杜絕周杰倫演唱會引起的「黃牛之亂」，中市刑大隊於近日執行「屠牛專案」，逮捕5名利用搶票機器人程式囤票的工程師，共查獲48張黃牛票，每張票面加價售出2500元到1萬5000元不等，已不法獲利33萬元。然而在整個屠牛行動中，卻不見中市新聞局和文化局協助，或對黃牛有其他實質嚇阻作為，相當可惜。張芬郁表示，中市新聞局與文化局在打擊黃牛上應更加積極，不要讓黃牛逍遙法外。她強調，依據「文化創意產業發展法」第10條規定，主管機關可以處以黃牛賣票者，票面金額或定價之10倍至50倍罰鍰，並可核發民眾檢舉獎金，最高可達新台幣10萬元。中市府應盡速研議設立自治條例，提高檢舉獎金，增加民眾檢舉誘因，讓台中市有自己更明確的打擊機制。張芬郁指出，台中地院於今年7月也有一件判例，某張姓民眾利用其往生父親名義購票，以高於原票價的價格轉售王心凌演唱會門票，觸犯文創法中的虛偽訂票及偽造文書罪，被判刑2個月，質疑中市新聞局在該案件有沒有盡到協助調查的責任。依據今年6月的市府資料，新聞局在去年底收到「文化部檢舉黃牛專區」的107件黃牛檢舉案，但至今僅移送1件，其餘案件大多未能成案，間接鼓勵黃牛猖獗的行為。張芬郁建議，台中市應建立黃牛檢舉獎勵的自治條例，不要只有刑警大隊擔負打擊黃牛的責任，透過新聞局與文化局的積極參與，讓整個市府體系聯合起來共同遏止黃牛氾濫，鼓勵市民舉報違法行為，並透過檢舉機制給予獎金，形成社會力量來打擊黃牛市場。