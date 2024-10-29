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南非政府日前片面限期我駐處需在10月30日前遷出首都普勒托利亞（Pretoria），外交部今（29）日透露事件有新轉機！外交部發言人劉永健表示，在連日努力下，南非政府願循官方溝通管道，優先與我方磋商雙邊關係；外交部相信、並呼籲南非方面，在取得共識前不會對我駐處採取任何強制手段。我駐南非辦事處日前遭南非政府要求在10月底遷往約翰尼斯堡，外交部長林佳龍則強調不會遷移，並表示，包括美日及歐洲等友好國家都已就此事表達關切，而南非國內也傳出反對這項決定的聲浪。外交部發言人劉永健今在例行記者會中透露，部長林佳龍現於中美洲及加勒比海友邦訪問，仍隨時關心本案發展。劉永健說，在連日努力下，南非政府已針對遷處期限表示，願改循雙方既有官方溝通管道，優先與我方就未來雙邊關係磋商。此外，林佳龍也指示亞非司司長賀忠義，28日再度召見南非駐台代表安德森（Graham Anderson），表達我立場及嚴正關切。劉永健強調，外交部相信也呼籲南非政府，在雙方協商討論獲得共識前，不會對我駐處採取任何強制手段。