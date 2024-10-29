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▲施志昌指孫姓推拿師經常在網路張貼極盡腥羶色的服務顧客過程，並加上噁心文字。（圖／台中市議員施志昌提供，2024.10.29）

一位做從事傳統整復推拿的孫姓推拿師，在網路PO出服務顧客的過程，畫面極盡腥羶色，網友揭露他擔任台中市政府多項職務，包括市政顧問、鄰長、盧秀燕後援會組長，甚至還獲今年社會教育類好人好事代表，即將到國中教學。台中市議員施志昌與林祈烽批評，市府用人都不必篩選嗎？教育局表示不妥，將會徹查。施志昌指出，有一位孫姓推拿師PO出他服務顧客的過程，畫面極盡腥羶色，並加上噁心猥褻的文字，網友加料留言後，他還熱情回應助長性騷擾的言論，導致許多民眾反彈，成為這幾日網路發燒話題。近日孫姓推拿師關閉Threads網頁，但臉書依舊有很多不堪入目的畫面。施志昌說，網友搜出孫男不僅是台中市政府的市政顧問、北區績優鄰長、燕友後援會北區分會組長，甚至獲得今年社會教育類的好人好事代表，即將到大里區某國中當課程講師，家長惶惶不安，擔心發育中的孩子會被性騷。他指出，這樣的人可以得社會教育類好人好事，教育局還是指導單位，真的非常諷刺！這些獎項應是帶來正向力量，導正社會風氣，此人根本是擾亂社會，其言行已經讓市府蒙羞，甚至可能影響下一代，是否應該收回獎項？市府聘市政顧問的標準是什麼？是否應該解聘？教育局長蔣偉民表示，此獎項是民間團體辦理，非市府所頒發。目前沒收到孫姓推拿師要到學校任教的訊息，但的確不宜。副市長鄭照新表示目前不清楚此案，也沒有接到被害人投訴，若真有此事，嚴重者可能會解聘。