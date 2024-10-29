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國軍地面部隊演習「長泰19號操演」昨天起登場，由陸軍裝甲586旅、機步333旅在中台灣進行聯兵旅對抗，投入約4000兵力。不過，卻傳出國軍戰甲車等軍車多達30多輛故障拋錨。陸軍今（29）日澄清，並沒有這樣的情況，但軍車於操演出狀況，在實際作戰也會發生，藉由操演求得正常操作應處。國防部今日舉行例行記者會，陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，長泰操演依據統裁部訓令到戰術位置，任何的操演，在操演前都經周詳整備，包含裝備鑑慮，這次操演前經過統裁部和各個軍團、聯保廠完成裝備檢整、鑑慮，長泰操演是部隊南北對進，部隊從駐地機動到戰術位置，依據統裁部操演訓令，展開戰術計畫、機動，長達數百公里，這項計畫驗證平日作戰計畫、裝備妥善。針對戰甲車在操演過程拋錨故障，陳建義表示，操作過程狀況區分兩部分，第一是駕駛和車長反應發現車上的儀表顯示狀況，在不影響交通狀況下做預防性處置，並透過機動保修組做相關協助處理；第二「不是車輛出狀況」，統裁部會在無預警情況下，會下達車輛遭受到甚麼樣的破壞，要官兵臨機應處。關於媒體傳出操演初始30多輛軍車出現狀況，陳建義澄清，目前統裁部掌握數據，「沒有這樣的狀況」，但的確是有設定駕駛遇到狀況必須要做的應處，而這些演習所面臨狀況，有預期和不預期，實際也是在作戰場景中會發生，藉由演訓求得正常操作應處，乃至於任務式指揮，必須透過就近可以獲得到的支援系統來立刻完成狀況排除，跟上部隊遂行任務，這是陸軍演練的重點和目標。媒體追問颱風康芮恐襲台，對長泰操演的影響？陳建義說明，任何的演習在操演，統裁部都會對操演地區天候進全程行整握，長泰操演會依據中央氣象署所公布的颱風氣象狀況，依據訓次室在W36與W24警報階段行預應，配合氣象署對颱風康芮發布海警、陸警時的影響區域，由於是大部隊操演，會考慮部隊返防和相關時空因素，會提早做決心的下達。