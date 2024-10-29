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▲許瑋甯今（29）日出席公益活動，提及目前備孕的進度。（圖／記者李政龍拍攝）

▲許瑋甯只要談到老公邱澤就很害羞。（圖／記者李政龍拍攝）

許瑋甯以《不夠善良的我們》拿下金鐘迷你劇集女主角獎，接連拿下兩屆金鐘大獎，老公邱澤也在第一時間傳簡訊祝福，今（29）日她出席公益活動，透露自己得獎後只開心了一天就埋首繼續工作，老公邱澤還嘴甜誇她在舞台上很漂亮，先前她自爆夫妻倆已經在備孕，被問及進度也坦言，「我們沒有特別安排一段時間去好好做這件事情，覺得生活中來什麼都是安排好的。」許瑋甯透露奪獎後，她很快就切換回工作模式，但接下來的工作都是代言活動，要等到明年（2025）年後才會開始拍攝作品，由於她近來的作品大多都是電視戲劇節目，她也想回歸舞台劇去打磨一下，被問到是否還會想摘下金馬，她也笑說：「獎項有當然是不會拒絕，但還是希望可以持續拍出好作品，之後會想試試看舞台劇，回歸舞台劇去做不一樣的表演。」許瑋甯提到老公邱澤一臉嬌羞，表示獲獎後，雖然邱澤也在工作，還是有視訊恭喜她，稱讚她很讚、在舞台上很美，由於她先前自爆已經在備孕中，被問到此事，她坦言邱澤沒有注意到，「大家這樣一直講，我都不知道要生幾個了。」由於兩人都是熱愛工作的人，因此也不會特別再空出一段時間給備孕，不希望影響到工作。許瑋甯笑說，大家現在都很敏感，她隨便一個動作，外界就會瘋猜她已經懷孕，「我現在如果穿高跟鞋，就會對朋友說千萬別靠近來扶我，很危險的。」深怕又被誤會。被問到夫妻倆都忙於工作，她是否會想去探班給邱澤驚喜，理智的她也表示：「不太會去，如果我去的話他還要再費心照顧我什麼的。」不希望給老公添麻煩。