2024年MLB世界大賽出現了意想不到的結局，形成一面倒的走勢，道奇3連勝取得聽牌優勢，僅差1勝就能登上王座，而MLB七戰系列賽史上，取得3：0領先的球隊，有超過95%能脫穎而出，而事實上也只有2004年美聯冠軍賽，紅襪曾經翻盤過，世界大賽0：3逆轉的機率是0，總計出現24次，沒有球隊能逆勢奪冠。
其實世界大賽G1洋基該贏未贏，遭到Freddie Freeman一發再見滿貫砲狙擊，道奇氣勢大振，而洋基卻已跌入深淵。
綜觀世界大賽前3場，洋基陷入劣勢的3大主因
1.道奇先發投手異常穩健：世界大賽前，外界普遍定調將是場打擊決勝負的對決。未料道奇先發投手表現出色，總計投完16.2局，防禦率僅1.62，反觀洋基僅累積12局，防禦率高達6。
2.打線熄火：洋基在世界大賽G3回主場迎敵，未料卻無法突圍，前8局打線徹底被封鎖，無法得分。而整個系列賽表現正常的僅剩下Juan Soto和Giancarlo Stanton，Aaron Judge在十月的低迷狀態仍在延續。
3.氣勢低迷：原本勢均力敵的球賽，在道奇G1的再見滿貫砲後，士氣已經出現顯著的傾斜，洛城大軍氣勢如虹，即使大谷翔平沒有發揮，還傳出傷勢，但在Freddie Freeman的爆炸性演出後，完全彌補火力缺空。反觀洋基士氣低迷，壓力寫在每個球員臉上，即使洋基G3在9下靠著Alex Verdugo擊出兩分砲，終結得分荒，但沒有人露出喜悅之情。
已目前的態勢分析，洋基已經是強弩之末，世界大賽只能苟延殘喘，甚至有可能遭到橫掃。其實短期季後賽就是拚一股「氣」，今年中華職棒總冠軍賽就是最好的印證，統一獅首戰就傷了王牌投手古林睿煬，且遭到逆轉，之後各種不順，得點圈殘壘多，甚至滿壘都沒辦法打回分數，而兄弟越打越順手，美技守備連發，最終無懸念5戰封王。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜觀世界大賽前3場，洋基陷入劣勢的3大主因
1.道奇先發投手異常穩健：世界大賽前，外界普遍定調將是場打擊決勝負的對決。未料道奇先發投手表現出色，總計投完16.2局，防禦率僅1.62，反觀洋基僅累積12局，防禦率高達6。
2.打線熄火：洋基在世界大賽G3回主場迎敵，未料卻無法突圍，前8局打線徹底被封鎖，無法得分。而整個系列賽表現正常的僅剩下Juan Soto和Giancarlo Stanton，Aaron Judge在十月的低迷狀態仍在延續。
3.氣勢低迷：原本勢均力敵的球賽，在道奇G1的再見滿貫砲後，士氣已經出現顯著的傾斜，洛城大軍氣勢如虹，即使大谷翔平沒有發揮，還傳出傷勢，但在Freddie Freeman的爆炸性演出後，完全彌補火力缺空。反觀洋基士氣低迷，壓力寫在每個球員臉上，即使洋基G3在9下靠著Alex Verdugo擊出兩分砲，終結得分荒，但沒有人露出喜悅之情。
已目前的態勢分析，洋基已經是強弩之末，世界大賽只能苟延殘喘，甚至有可能遭到橫掃。其實短期季後賽就是拚一股「氣」，今年中華職棒總冠軍賽就是最好的印證，統一獅首戰就傷了王牌投手古林睿煬，且遭到逆轉，之後各種不順，得點圈殘壘多，甚至滿壘都沒辦法打回分數，而兄弟越打越順手，美技守備連發，最終無懸念5戰封王。