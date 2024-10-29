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▲洛杉磯道奇內野手Freddie Freeman，在世界大賽G1敲出史上首支再見滿貫砲，也一棒擊潰洋基士氣。（圖／美聯社／達志影像）

▲統一獅在台灣大賽系列戰以1：4不敵中信兄弟痛失中職35年總冠軍，洋投勝騎士G5表現精彩卻無奈吞下敗投，賽後紅了眼匡坐在球場邊看中信兄弟慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

▲洛杉磯道奇重砲Freddie Freeman，傷癒復出後手感火燙，在世界大賽G3首局就敲出全壘打，已經連3戰都開轟，寫下大聯盟史上的新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

，而MLB七戰系列賽史上，取得3：0領先的球隊，有超過95%能脫穎而出，而事實上也只有2004年美聯冠軍賽，紅襪曾經翻盤過，世界大賽0：3逆轉的機率是0，總計出現24次，沒有球隊能逆勢奪冠。：世界大賽前，外界普遍定調將是場打擊決勝負的對決。未料道奇先發投手表現出色，總計投完16.2局，防禦率僅1.62，反觀洋基僅累積12局，防禦率高達6。洋基在世界大賽G3回主場迎敵，未料卻無法突圍，前8局打線徹底被封鎖，無法得分。而整個系列賽表現正常的僅剩下Juan Soto和Giancarlo Stanton，Aaron Judge在十月的低迷狀態仍在延續。原本勢均力敵的球賽，在道奇G1的再見滿貫砲後，士氣已經出現顯著的傾斜，洛城大軍氣勢如虹，即使大谷翔平沒有發揮，還傳出傷勢，但在Freddie Freeman的爆炸性演出後，完全彌補火力缺空。反觀洋基士氣低迷，壓力寫在每個球員臉上，即使洋基G3在9下靠著Alex Verdugo擊出兩分砲，終結得分荒，但沒有人露出喜悅之情。已目前的態勢分析，洋基已經是強弩之末，世界大賽只能苟延殘喘，甚至有可能遭到橫掃。