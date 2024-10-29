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▲立法院附設托嬰中心今天舉行萬聖節變裝活動。（圖／翻攝自陳菁徽臉書）

立法院附設托嬰中心今（29）日舉行萬聖節變裝活動，托嬰中心特別帶著小朋友們扮裝至立法院快閃。立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰更親自接待，不少立委也「變裝」歡迎。值得關注的是，韓國瑜在合照時手中抱著「薯條萌娃」，竟然就是國民黨立委廖先翔兒子，而國民黨立委陳菁徽化身電影《冰雪奇緣》中的ELSA（艾莎），成為全場焦點。10月31日就是萬聖節，位在立法院旁的「立法院附設托嬰中心」今天舉行萬聖節變裝活動，一早就有許多員工、家長將小孩帶進立法院，許多爸媽特地幫孩子裝扮，現場甚至有小孩身穿上立法委員背心，變身「小小立法委員」。剛好今天立法院會邀請卓榮泰進行「能源配比及電價政策專案報告」，在卓榮泰報告結束後，韓國瑜宣布休息10分鐘，接著韓邀請卓一同到議場外參加立法院附設托嬰中心活動。並在議場前開心和合影，韓國瑜抱著身穿「薯條裝」的廖先翔兒子，卓榮泰也抱了一位小女孩，現場氣氛融洽。其中，廖先翔為了和1歲的兒子相互應，自己也穿起「番茄醬裝」，陳菁徽則化身「Elsa」，更自嘲太胖把原本Elsa（艾莎）衣服穿爆，所以又換了第二套Anna（安娜）。