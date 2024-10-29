NBA太陽「雙星」聯手出擊Devin Booker轟下33分，Kevin Durant貢獻30分，聯手率隊109：105逆轉擊敗湖人，戰績3勝1敗，兩隊並列西區第2。

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湖人在帶著83：76領先進入第四節，卻無法堅持到最後；太陽Durant領軍反撲，連續跳投命中，在比賽剩下2分17秒時，幫助太陽取得105：101領先。

▲LeBron James表現低迷，但仍延續史上紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James表現低迷，但仍延續史上紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
湖人末節崩盤　三連勝終結

LeBron James在比賽剩下1分58秒時投進一記三分球，將比分縮小到105：104，可惜反攻功虧一簣。總計決勝第四節，太陽團隊轟下33分，而湖人只有22分，成為勝負的分水嶺。

湖人本場比賽先盛後衰，開季3連勝戛然而止，當家球星James手感低迷，全場14投3中，僅攻下11分，不過仍延續1226場得分達雙位數的NBA紀錄。

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