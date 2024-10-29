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▲MAMA陸續公布表演名單，G-Dragon將在最後一天於大阪巨蛋登台演出。（圖／MAMA IG）

韓國音樂圈年度盛事MAMA頒獎典禮（MAMA Awards）即將在11月21-23日舉行，第1天地點在美國洛杉磯，後面兩天則移師日本大阪。現在主辦單位也公布超豪華卡司，表演嘉賓確定有G-Dragon（權志龍），這是他睽違9年首度再登MAMA舞台表演。另外頒獎嘉賓也不容小覷，有憑藉韓劇《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫，還有《京城怪物》朴敘俊，主持人則包含金泰梨、朴寶劍讓粉絲超級期待。MAMA主辦單位近日陸續公布表演、頒獎嘉賓名單，先前傳出BIGBANG有機會在MAMA合體，但目前只確定G-Dragon會登台表演，這是他繼2015年和BIGBANG團員合體演出後，首度再戰MAMA舞台，將於23日登場演出。當天的表演嘉賓還包括(G)I-DLE、aespa等，都是在韓國大勢的熱門女團，預計將帶動氣氛高潮。值得期待的還有22日登場的合作舞台，新生代男團ENHYPEN、TXT（TOMORROW X TOGETHER）、ZEROBASEONE將帶來聯合表演，這3個團體加起來人數高達21人，會帶來怎樣的演出也讓粉絲超級期待。22日表演團體還包含IVE，及日本選秀女團ME:I，虛擬男團PLAVE則會和女歌手李泳知帶來跨界合作舞台。頒獎嘉賓陣容同樣也很精彩，22日出席名單有今年靠著韓劇《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫，還有徐仁國、郭東延、孔明、薛仁雅、安宰賢、崔顯旭、金敏荷、李智雅、曹柔理、洪真慶等人，23日出席名單則有《京城怪物》男主角朴敘俊，以及最強大叔馬東石，和李俊昊、李主儐、任時完、文相敏、金慧峻、DEX(金珍映)、吳尚旭、鄭好娟等人，知名製作人羅暎錫（羅PD）則是連續兩天都會出席。MAMA也公布主持人名單，美國主持人是韓劇《雲畫的月光》、《請回答1988》的男主角朴寶劍，他在2022年也當過MAMA頒獎典禮的主持人。23日主持人則是韓劇《二十五，二十一》女主角金泰梨，雖然看起來很娃娃臉，但金泰梨其實已經34歲了，今年才剛拿下第51屆韓國放送大獎最佳演員，主持表現也很讓人期待；22日主持人目前則尚未公布。Anderson .PaakYOUNG POSSEJ.Y. Park（朴軫永）RIIZETWSILLITKATSEYEIVEiznaLee Young Ji（李泳知）PLAVETOMORROW X TOGETHERZEROBASEONEENHYPENTREASUREBOYNEXTDOORME:IG-DragonSEVENTEENBIBI(G)I-DLEaespaZEROBASEONEINIMEOVV