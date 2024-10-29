我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《女兒的女兒》導演黃熙（左起）與張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒盛裝出席東京影展開幕活動，該片入圍本屆影展的主競賽單元。（圖／東昊提供）

▲林嘉欣（左）為守在星光大道旁的觀眾簽名。（圖／東昊提供）

▲張艾嘉（左）為星光大道旁的觀眾簽名，她有機會以《女兒的女兒》精彩演出爭取東京影展影后的榮譽。（圖／東昊提供）

張艾嘉監製、主演的新片《女兒的女兒》，也是台灣電影睽違20年再次打進東京影展主競賽單元，她和片中的兩個女兒林嘉欣、劉奕兒也一起走上影展開幕的星光大道紅地毯。片中她寵愛小女兒劉奕兒，這次也特別找御用髮型師替她和劉奕兒打造了相互匹配的「母女頭」，在紅毯上看來超搶眼。之前兩人出席多倫多影展活動，林嘉欣因為工作沒能趕上，這次終於在東京跟她們「團圓」。《女兒的女兒》描述張艾嘉扮演的耳順之年母親，在很年輕時生下大女兒林嘉欣，卻將她送給別人撫養，多年來分別住在台北和紐約，幾乎談不上有什麼母女感情。而她自己的母親原本也長住紐約，卻在年老、有些失智時堅持要搬回台北，她一下子背上了重擔。她最寵的小女兒劉奕兒，與女友周采詩決定透過人工方式生小孩，不料在美國植入時發生意外，所有的變故逼得她重新面對自己身為女兒也身為母親的複雜情緒。張艾嘉的演技爐火純青，劉奕兒演帥氣同志也吸睛，分別入圍第61屆金馬獎最佳女主角與女配角。雖然上次錯過在多倫多影展和「媽媽」與「妹妹」團聚，林嘉欣接到《女兒的女兒》入圍東京影展主競賽的好消息，立刻排除萬難、空下時間，就是要跟張艾嘉與劉奕兒在東京相會。提到自己和東京影展的緣分，她回憶道：「我20幾年前來東京擔任短片評審，再來就是跟著《戀之風景》參與東京影展。闊別這麼多年再回來，還有機會角逐大獎，我真的非常非常開心！」林嘉欣感性地說道：「知道在疫情之後觀眾的觀影習慣都改變了，但還是希望能有更多觀眾進戲院看電影，感受大銀幕打動人心的魔力，也期待大家看完之後的反應。」至於張艾嘉與劉奕兒，除了為片子爭取東京影展的榮耀外，還有金馬這一仗要打，劇組祝福她們能夠雙雙獲獎，希望「母女頭」呈現出的氣勢能夠助她們在金馬頒獎典禮一起登上得獎舞台。本屆東京影展將在11月6日閉幕並舉行頒獎典禮，金馬獎頒獎典禮則在11月23日，而《女兒的女兒》搶先一天於11月22日起全台上映。