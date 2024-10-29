有「喬王」、「政壇公道伯」稱號的前立法院長王金平，日前釋出將在線上學習平台開授「溝通協調課」，課程中更首次解密九月風雲、太陽花學運等真實事件，引發關注。今（29）日中午12時課程開放預購，價格為新台幣2980元。才剛上線，截至今天下午2時為止，就有265人報名，早早就超過原目標100人。
王金平近日搭上線上學習熱潮，開班教授「溝通協調課」，課程中更首次解密九月風雲、太陽花學運等真實事件。根據網站介紹，王金平擔任立法院長17年，主持過799次協商，成功率高達77%；被前總統李登輝稱為「最能解決問題的人」，更在太陽花學運居中協調，讓事件和平落幕。
有關課程內容則包含兩大模塊，分別為「先學溝通協調基本心法」，談判協調前，要做什麼準備？遇到衝突時，要如何化解？談判溝通時，如何收集更多情報？如何打破僵局，找到第三方案？ 談判協調完後，下一步該做什麼？；「再學溝通協調實際應用」，王金平用處理過的歷史事件，公開談判手法，以及溝通協調的細節，讓你用實務驗證理論，真正學習吸收。
王金平在課程預告片中提到，很多人覺得「喬」是操縱、控制，
但真正的「喬」是傾聽、合作，是一種把事情處理好的能力。 美國總統為了預算，需要跟國會喬、南北韓為了和平，也要喬， 你去外面工作、和人相處，也都須要喬。學會溝通協調， 你的人生會完全不同。
該課程已在線上課程平台開放預購，預計2025年1月22日開課，預計2.5小時的課程費用為新台幣2980元。截至今天下午2時為止，已經有265人報名，超過原目標100人，該平台也提到，王金平課程個人收入，將全數捐作公益使用。
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有關課程內容則包含兩大模塊，分別為「先學溝通協調基本心法」，談判協調前，要做什麼準備？遇到衝突時，要如何化解？談判溝通時，如何收集更多情報？如何打破僵局，找到第三方案？ 談判協調完後，下一步該做什麼？；「再學溝通協調實際應用」，王金平用處理過的歷史事件，公開談判手法，以及溝通協調的細節，讓你用實務驗證理論，真正學習吸收。
王金平在課程預告片中提到，很多人覺得「喬」是操縱、控制，
該課程已在線上課程平台開放預購，預計2025年1月22日開課，預計2.5小時的課程費用為新台幣2980元。截至今天下午2時為止，已經有265人報名，超過原目標100人，該平台也提到，王金平課程個人收入，將全數捐作公益使用。