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美國科技股超級財報週登場，投資人態度轉為謹慎，美股四大指數昨（28）日漲多跌少，不過漲幅卻不大，觀望氣氛也影響到台北股市今（29）日開盤下跌149.62點、來到23048.45點，隨後在台積電走低的拖累下，指數一度下跌486.97點、來到22711.1點，失守23000點關卡，尾盤跌點稍微收斂，終場下跌271.48點或1.17%，收在22926.59點，日K連2黑，摜破月線關卡，成交量為3417.88億元。大盤走低之際，中小型股也難逃賣壓，櫃買指數開低走低，最低一度來到263.06點，終場下跌2.62點或0.98%，收在264.37點，日K連4黑、並且失守季線關卡。今日個股成交量排行榜前五名為：鴻海、聯電、新光金、金僑、佳和；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯鈞、廣達、聯發科。權值股全數走低，台積電開低走低、以1035元開出、下跌15元，盤中跌幅一度擴大到1020元，不過最後一盤爆出8189張買單，推動股價終場收在今日最高點1040元、下跌10元或0.95%，日K結束連4黑，月線失而復得，拖累大盤指數有77點；鴻海跌幅更加沉重，今日以213元開出、下跌2元，盤中最低一度來到207元，終場下跌5.5元或2.56%，收在209.5元，日K連2黑，並且失守10日線，拖累大盤指數就有22點；聯發科則是以1315元開出、下跌20元，盤中最低來到1285元，終場下跌35元或2.62%，收在1300元，日K結束連2紅，失守5日、10日線，拖累大盤指數就有16點。今日主要賣壓重點在於AI概念股，其中股王信驊下跌逾7%，景碩下跌逾6%，嘉澤、AMAX-KY、智原、南電下跌逾4%，M31、智邦、奇鋐、美律下跌逾3%，技嘉、樺漢、建準、緯穎、京元電子、廣達、台光電下跌逾2%。車電族群今日也有賣壓，類股指數下跌逾2%、位居跌幅排行亞軍。永新-KY下跌逾7%，德微下跌近7%，聯嘉、華孚下跌逾5%，大億金茂、宏旭-KY、瑞利下跌逾4%，貿聯-KY、宇隆、裕日車、淳安、朋程、和泰車下跌逾2%。不過今日也有逆勢上漲的族群，都是與宅經濟有關係的。首先，電商物流概念股持續走高，由於雙11購物節即將開跑，多家電商摩拳擦掌想要趁勢追趕。其中網家為充實營運資金、支應營運需求，將引進統一認購私募普通股，將認購3成股權，網家稱可望帶來正面效益，充實營運資金、也強化財務結構，今日再度拉出第四根漲停板，股價來到46.35元，此外攻上漲停的還有宅配通，股價來到45.45元。遊戲股今日也有表現，歐買尬集團，近日與知名遊戲代理商泰坦育樂攜手合作，負責獨家推廣當紅3A大作《黑神話：悟空》，市場看好受惠於遊戲的熱銷，將挹注營收大幅增長，激勵股價有所反映，歐買尬今日再度拉出第二根漲停板，股價來到124.5元，此外攻上漲停的還有辣椒、華義，智冠也有超過半根停板的漲幅。