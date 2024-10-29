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遊戲股迎來大利多！遊戲商歐買尬與子公司綠界科技*上周五（25）宣布與知名遊戲代理商泰坦育樂簽訂戰略合作協議，將在歐買尬旗下的OMG遊戲派對平台推廣泰坦育樂代理之多款熱門遊戲。消息一出也激勵歐買尬今（29）日股價攻上漲停價124.5元，也同步帶動遊戲股的漲勢。歐買尬與子公司綠界科技*於25日宣布，與泰坦育樂簽訂戰略合作協議，將在歐買尬旗下的「OMG遊戲派對平台」，推廣泰坦育樂所代理的多款遊戲，首波合作的重點產品為泰坦育樂所代理的人氣遊戲《黑神話：悟空》。公司表示，OMG遊戲派對平台經營18年來，累積共約650萬玩家會員，看好在現有的龐大會員基礎下，實質帶動銷售量。根據雙方協議，歐買尬負責行銷推廣，而旗下的第三方支付業者綠界科技*則為獨家金流合作商，將為泰坦育樂提供全方位與客製化的金流，進一步加強其在市場中的競爭優勢。而泰坦育樂多年來亦代理多款全球知名遊戲品牌，包括《GTA俠盜獵車手》、《NBA 2K》、《艾爾登法環》、《巫師》、《霍格華茲的傳承》等，並經營網紅電商「OhMai」，多次達成單檔遊戲預購突破千萬營業額紀錄。法人預期，受惠遊戲的熱銷，可望挹注歐買尬第四季營收表現。歐買尬表示，泰坦育樂在家用主機與PC遊戲產業經營有成，此次合作將不僅深化雙方既有優勢，也為未來深度合作鋪路。歐買尬強調，雙方有望在遊戲產業內形成更緊密的夥伴關係，共同開拓任天堂（Nintendo）、索尼（Sony）等家用主機市場版圖。《黑神話：悟空》自推出以來，已在Steam平台上創下超過2000萬套的總銷量，總收益超過10億美元（約320億台幣），並且在高峰時有超過200萬名玩家同時在線。驚人成績印證該遊戲的市場潛力。也因此今日激勵歐買尬股價逆勢走高，拉出第2根漲停板，以117元紅盤開出，尾盤在買單挹注之下攻上漲停價124.5元，並且緊鎖漲停價至收盤，股價創下2022年6月17日、也就是超過2年來新高表現，成交量達1萬3923張，並且漲停價有2298張委買單。不過綠界科技*就沒有同步受惠，今日下跌2.9元或3.3%，收在85元。歐買尬的走高也帶動遊戲股的表現，辣椒、華義也同步攻上漲停，智冠上漲逾5%，傳奇、宇峻、富爾特上漲逾1%，