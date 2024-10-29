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雙11購物節即將開跑，多家電商開始推出優惠活動，再加上統一企業宣布參與網路家庭國際資訊公司（PChome）私募案，將認購逾6萬張普通股，金額估近20億元，持股達30%，並取得2席董事，激勵網家今（29）日拉出第4根漲停板，股價來到46.35元，爆出1萬3490張大量。台北股市今日終場下跌271.48點或1.17%，收在22926.59點，日K連2黑，摜破月線關卡，成交量為3417.88億元。不過宅經濟概念股卻逆勢走高，電商物流概念股持續走高，由於雙11購物節即將開跑，多家電商摩拳擦掌想要趁勢追趕。其中又以網家表現最凌厲，主要是由富爸爸撐腰。統一企業前日公告，董事會決議參與認購網家擬發行之私募普通股61694120股。後續待網家股東會決議通過、並經董事會定價後，統一企業將依董事會授權內容參與認購，交易完成後，統一企業將持有網家全數已發行股份的30%，並取得2席董事席次。網家則表示，實際定價日及實際私募價格，將提請股東臨時會授權董事會依市場狀況訂定之。統一企業看好未來電子商務的發展態勢，將持續進行相關投資，這次認購網家私募普通股即是如此考量。統一集團未來也將持續伺機投資相關產業，以迎接未來數位經濟時代來臨。網家表示，這次引進統一企業參與網家私募，可望為公司帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，同時強化財務結構，維持公司長期股權穩定性，增進股東權益，網家預計將於今年12月19日召開股東臨時會。多重利多消息，激勵網家今日再度跳空攻上漲停板，並且鎖死漲停價到收盤，終場上漲4.2元或9.96%，收在46.35元，創下去年11月9日、也就是將近一年以來新高價位，並且成交量爆出1萬3490張，並且有2萬6588張委買單排隊購買。由於網家近期股價太過強勁，也被櫃買中心列為注意股。根據櫃買中心資料顯示，網家昨（29）日收盤價42.15元，因最近六個營業日（含當日）累積之最後成交價漲幅達32.18%；當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.4倍（第三款）因此列為注意股。其他電商物流概念股也有表現，宅配通同樣攻上漲停，股價來到45.45元，富爾特、統一超上漲逾1%。