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▲康芮颱風今日凌晨已增強為中度颱風，不排除未來再升級成強颱，暴風圈籠罩全台，預計各地都會出現明顯風雨。（圖／翻攝自中央氣象署）󠀠󠀠󠀠

▲氣象署提醒周三颱風接近，周四、周五會是颱風影響最明顯的時間。（圖／中央氣象署提供）

康芮颱風來勢洶洶，今（29）日凌晨已增強為中度颱風，不排除未來再升級成強颱，暴風圈籠罩全台，預計各地都會出現明顯風雨。而氣象粉專「用事實說颱風」以氣象署今日上午8時的路徑預報趨勢圖預估，周四下半天全台都有可能達到停班停課風雨預測標準，周五則是北北基桃竹苗、中彰投、雲嘉南高屏、澎金馬可能達標。氣象粉專「用事實說颱風」今日發文指出，根據氣象署上午8時的路徑預報趨勢圖，來判斷各地風雨程度，「用事實說颱風」強調，預測僅供參考，仍必須以各縣市政府宣布消息為準，今日也請做好防災工作。根據中央氣象署資訊，康芮颱風今日凌晨2時中心位置在北緯17.3度、東經130.2度，以每小時15公里速度向西北西前行，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑250公里，目前已經增強為「中度颱風」，不排除康芮颱風會挑戰強颱逼近台灣。氣象專家賈新興也表示，康芮颱風對台灣的影響在周四最為明顯，7級風暴風圈將在凌晨開始接觸陸地，白天起風雨會越來越明顯，但好消息是颱風走得很快，周五就會漸漸離開台灣，雨勢到傍晚變得和緩，周六、周日水氣明顯減少。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。