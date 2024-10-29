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▲康芮颱風（KONG-REY）目前已經增強為中颱，渾厚颱風眼也被拍下。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

▲陸上應用之蒲福風級表，最高17級，11級以上破壞力已是「極少見，如出現必有重大災害」。（圖／中央氣象署官網）

中度颱風康芮挾狂風暴雨直撲台灣而來，目前中央氣象署預估，最接近台灣陸地時，近中心最大風速可達每秒48公尺，是中度颱風的上限，甚至逼近強烈颱風標準（每秒51公尺），且極有可能跨越至強颱等級。以這樣的強度來說，颱風環流風雨最強的中心眼牆區域，恐出現17級甚至以上的強陣風。究竟17級甚至17級以上的強風有多危險？10月初山陀兒颱風中心罕見登陸高雄，也颳起17級強風，當時以摧枯拉朽的形式橫掃高雄市區，不僅鐵皮屋都被連根掀起，連高雄港的貨櫃都被吹翻，所到之處幾乎無一倖免，民眾務必要特別留意。中央氣象署指出，康芮颱風不僅強度持續發展中，且整體颱風環流相當厚實且寬廣，預計7級風暴風半徑最大可能達到280公里，10級風暴風半徑90公里，幾乎可以籠罩全台。不僅颱風中心要小心劇烈風雨，廣大的暴風圈內也可能有明顯強陣風出現，要特別注意嚴防強風帶來的威脅。過去歷史紀錄上，出現17級以上強風幾乎都出現毀滅性災情，例如2004年的強颱海棠、泰利，中心登陸時瞬間出現17級以上強陣風，造成花蓮多處電線桿整排吹倒；2016年的強烈颱風尼伯特，登陸也刮起17級強陣風，台東車站鐵軌上重達19噸的貨運火車車廂都被吹翻，更導致台東車站嚴重受創，威力驚人。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，這類超過17級以上的強陣風，以美國的標準來說屬於「毀滅性強風」（Devastate Winds），所到之處幾乎是摧枯拉朽，造成的危害絕對不亞於劇烈降雨威脅，因此事前的防颱準備一定要做好準備。警報中12級風、14級風代表什麼？各自有多大的破壞力？氣象署說明，風的強弱程度通常用風力等級表示，目前國際通用的蒲福風級（Beaufort scale）最大等級就是17級，17級風速達每秒56.1至61.2公尺（約每小時220.3 公里）。而高鐵營運的最高時速是300公里。根據「陸上應用之蒲福風級表」資料顯示，6級風會讓「樹枝搖動、電線發出呼嘯聲、張傘困難』。8級風「小樹枝被吹折，步行不能前進」。9級風「建築物有損壞，煙囪被吹倒」。。此外，以過往颱風經歷來看，12級風可吹翻整排電線桿、17級風可吹翻19噸的火車（2016年尼伯特颱風）。