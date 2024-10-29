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民視新聞傳播群副總經理胡婉玲上月傳出自行請辭，為新聞圈投下震撼彈，事後其在社群平台自爆「離開，並不是我的選擇」，並細數旗下主播表現優異，儲備製播的節目存檔無虞，字裡行間透露對老東家的不捨之情，《NOWnews今日新聞》接獲消息指出，《中央社》明日將宣布人事令，胡婉玲將接任《中央社》社長一職。胡婉玲上月傳出自行請辭的消息震驚新聞圈，事後更在社群平台透露並離開並非自己的選擇，引發熱議，事後胡婉玲也未多做回應，僅在本月出寫道「寧靜致遠，清風自來！花開有聲鳥自啼，風過無痕水湍流！且走自己的路，讓風景隨行！」似乎意味期盼一切紛擾到此為止。胡婉玲自1989年踏入新聞圈擔任《華視》政治組記者，曾任晨間、午間新聞主播，並《華視新聞雜誌》、《莒光園地》等節目，在1997年跳槽到《民視》擔任專案召集人兼主播，一路爬升成為新聞傳播群副總經理，在《民視》27年時間，如今卻傳出「被離職」黯然下台。《中央社》前社長曾嬿卿於去年接任，更是中央社百週年以來首位女性社長，接任一年多時間，今年8月請辭生效，由副社長陳正杰暫代社長職務，而社長懸缺也在新聞圈討論沸沸揚揚。《NOWnews今日新聞》接獲消息指出，《中央社》明日將宣布人事令，胡婉玲將接任社長一職。