2024世界棒球12強賽即將點燃戰火，中華隊正式進入備戰狀態，在旅美投手林昱珉返台後，全員正式到期，今（29）日在台北大巨蛋舉辦開訓儀式。包含中職會長蔡其昌、秘書長楊清瓏秘還有教育部政務次長張廖萬都應邀到場。為勉勵中華隊，政務次長張廖萬堅送出一個20萬的紅包，而會長蔡其昌則是頒發加菜金給選手、後勤團隊一人一份，總額約50萬元，並特地準備生日蛋糕，為當天生日的陳冠宇慶生。
會長強調拼勁最重要 陳冠宇許願去東京
開訓儀式上，由於台北大巨蛋內禁止點香火，因此中華隊全體以雙手合十替代，共同祈求本次比賽順利。蔡其昌致詞時表示，他始終相信球是圓的，勝利是屬於願意付出努力的人，12強賽是短期盃賽，勝負在於當下的表現。
接著向球員們信心喊話：「大家能入選中華隊，都是從小磨練到大，技術一定沒有問題，不用管外界看法，相信自己從小到大的努力付出，是可以做到的。」並期許球員能夠展現拚勁，讓全台國人看到，剩下的就交給上天。
此外，蔡其昌也貼心為當天生日的「中華隊三朝元老」陳冠宇慶生。而壽星陳冠宇也在開訓儀式上許願，說道：「希望大家都能心想事成，也希望能帶大家去東京，我們會努力的。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
開訓儀式上，由於台北大巨蛋內禁止點香火，因此中華隊全體以雙手合十替代，共同祈求本次比賽順利。蔡其昌致詞時表示，他始終相信球是圓的，勝利是屬於願意付出努力的人，12強賽是短期盃賽，勝負在於當下的表現。
接著向球員們信心喊話：「大家能入選中華隊，都是從小磨練到大，技術一定沒有問題，不用管外界看法，相信自己從小到大的努力付出，是可以做到的。」並期許球員能夠展現拚勁，讓全台國人看到，剩下的就交給上天。
此外，蔡其昌也貼心為當天生日的「中華隊三朝元老」陳冠宇慶生。而壽星陳冠宇也在開訓儀式上許願，說道：「希望大家都能心想事成，也希望能帶大家去東京，我們會努力的。」