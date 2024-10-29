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▲2024世界棒球12強賽即將點燃戰火，中華隊正式進入備戰狀態，今（29）日全數球員到齊後，在台北大巨蛋舉辦中華隊開訓儀式。（圖／記者陳云茹攝）

2024世界棒球12強賽即將點燃戰火，中華隊正式進入備戰狀態，在旅美投手林昱珉返台後，全員正式到期，今（29）日在台北大巨蛋舉辦開訓儀式。包含中職會長蔡其昌、秘書長楊清瓏秘還有教育部政務次長張廖萬都應邀到場。開訓儀式上，由於台北大巨蛋內禁止點香火，因此中華隊全體以雙手合十替代，共同祈求本次比賽順利。接著向球員們信心喊話：「」並期許球員能夠展現拚勁，讓全台國人看到，剩下的就交給上天。此外，蔡其昌也貼心為當天生日的「中華隊三朝元老」陳冠宇慶生。