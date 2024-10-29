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今（113）年5-6月期統一發票領獎期限只到11月5日，這期共有15張發票中了1000萬元特別獎，不過，至今還有4張還沒人來領獎，其中包括在彰化縣福興鄉彰水路50號全家便利商店，只花21元買飲料就中千萬元，財政部今（29）日已在臉書發出協尋令，呼籲中獎人把握兌獎機會，還幽默表示，如果當你發現中獎發票忘了領，心就會像被針扎到一樣好痛。根據財政部之前公布的中獎清冊，今年5-6月期統一發票有15張發票中了1000萬元大獎，其中7張消費金額都不到百元，不過，領獎期限只到11月5日，財政部今日表示，還有4位中千萬大獎的幸運兒還沒現身領獎，也在臉書公布這4張未領中獎發票的消費詳細地點及金額。財政部表示，4張未領千萬中獎發票，有1張是在新北市中和區和平街1號星巴克消費209元，索取的是電子發票證明聯，1張是在台中市西區市府路37號中華電信，繳付行動月租費588元，採用的是雲端發票。另外，還有1張是在台中市大甲區中山路2段202號興鴻生鮮超市賣場消費169元，索取電子發票證明聯，另1張則是在彰化縣福興鄉彰水路50號全家，花21元買飲料，索取的是電子發票證明聯。財政部也提醒，還沒對獎的人趕快找出當期發票，如果已對完發票也要記得去領獎。如果是使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。