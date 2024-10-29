每個國家的建築形態，都會因為氣候與生活習慣而有所不同。近期日本籍作家「日本人的歐吉桑」就透露，自己第一次看到台灣路邊常見的「騎樓」式建築，就相當感動，不但安全又方便，更暗藏著「台灣人的很溫柔的容許」，但心得曝光也引發大批台灣網友有著不同層面的看法。
日本騎樓很少見！作家第一次看見就感動：真的很特別
成為台灣女婿已經十多年的日本作家「日本人的歐吉桑」，日前發文分享，自己第一次來台灣看到騎樓時，內心充滿感動的情緒，他隨後解釋，「騎樓方便又安全，可以避免下雨、大太陽，雖然騎樓別人的土地，但是可以走路，對我們日本人來說真的非常特別的。」
歐吉桑也笑稱，「若是第一次來台灣的日本人，應該不敢進去騎樓走路吧」，因為看起來是別人的土地，日本人應該不敢走進去，也認為騎樓這項建築代表著「台灣人的很溫柔的容許」，已經可以說是台灣人能向外國人驕傲介紹的設施與制度。
騎樓也有兩種型態！日籍作家不解：誰負責管理
不過「日本人的歐吉桑」隨後也點出自己的觀察，在台灣騎樓也分成兩種不同型態，一種是非常乾淨，而另一種是堆滿了住家雜物的，這也讓他感到好奇，「這兩個差異到底是？且行人在騎樓丟的垃圾到底是誰負責處理，行人在騎樓跌倒的話賠償問題又該怎麼辦？騎樓地面有裂開損害的話修理又是誰來負責？」
日本人的歐吉桑也疑惑，騎樓雖然是很棒的制度，但會不會給住家帶來困擾？並繼續強調：「對日本人來說台灣的騎樓是很陌生的文化，應該會吸引好多日本旅客吧。」
貼文曝光後，也立刻引發台灣網友不同看法，一票認為「現在臺灣騎樓被屋主停自家車，店家堆置雜物了」、「騎樓都被店家佔據，擺上桌椅」、「明明是美意，卻被當作是可以不用蓋人行道的藉口」。
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成為台灣女婿已經十多年的日本作家「日本人的歐吉桑」，日前發文分享，自己第一次來台灣看到騎樓時，內心充滿感動的情緒，他隨後解釋，「騎樓方便又安全，可以避免下雨、大太陽，雖然騎樓別人的土地，但是可以走路，對我們日本人來說真的非常特別的。」
歐吉桑也笑稱，「若是第一次來台灣的日本人，應該不敢進去騎樓走路吧」，因為看起來是別人的土地，日本人應該不敢走進去，也認為騎樓這項建築代表著「台灣人的很溫柔的容許」，已經可以說是台灣人能向外國人驕傲介紹的設施與制度。
騎樓也有兩種型態！日籍作家不解：誰負責管理
不過「日本人的歐吉桑」隨後也點出自己的觀察，在台灣騎樓也分成兩種不同型態，一種是非常乾淨，而另一種是堆滿了住家雜物的，這也讓他感到好奇，「這兩個差異到底是？且行人在騎樓丟的垃圾到底是誰負責處理，行人在騎樓跌倒的話賠償問題又該怎麼辦？騎樓地面有裂開損害的話修理又是誰來負責？」
日本人的歐吉桑也疑惑，騎樓雖然是很棒的制度，但會不會給住家帶來困擾？並繼續強調：「對日本人來說台灣的騎樓是很陌生的文化，應該會吸引好多日本旅客吧。」
貼文曝光後，也立刻引發台灣網友不同看法，一票認為「現在臺灣騎樓被屋主停自家車，店家堆置雜物了」、「騎樓都被店家佔據，擺上桌椅」、「明明是美意，卻被當作是可以不用蓋人行道的藉口」。