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▲iOS 18.1 加入通話錄音，不需開擴音即可透過內建功能錄下對話內容。（圖／記者周淑萍攝）

▲iOS 18.1 通話錄音的內容會自動存在備忘錄。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iOS 18.1正式版來了！其中最大的亮點就是內建「通話錄音」，《NOWnews》實際用iPhone 13 Pro更新測試後發現，iPhone不需要支援AI即可使用，升級之後，不管是撥打電話出去或接聽電話都可，手機和市話都可以直接錄音，實用度相當高，很值得衝一波！此外，如果是為了Apple Intelligence想更新的話，可能期待會落空，首波只有支援英文版，中文版預計明年4月才會上線。基於隱私考量，蘋果官方一直沒有開放通話錄音功能，民眾只能在App Store 使用第三方App，除了使用方式相對複雜，也很容易出差錯，導致重要的通話根本沒有錄到。被譽為iOS 18.1最大更新亮點的「通話錄音」終於上線，未來就不用開擴音錄音，很值得更新。記者日前使用iPhone 13 Pro 更新後即可使用，對於手機的要求不需達到AI高標即可使用，意味著多數iPhone 用戶升級後都能支援通話錄音，而有沒有Apple Intelligenc的差別在於整理出逐字稿和摘要，但其實有了通話錄音後，即可透過第三方的逐字稿App軟體轉寫，還算是可以輕鬆解決。實際用iPhone 13 Pro 升級到iOS 18.1正式版進行測試，撥打給市話用戶、手機用戶都可以直接錄音，通話之後手機畫面的左上方會出現一個音訊符號的錄音按鍵，按下之後系統會倒數3秒，接著會有語音告知「將會錄製此通話」，通話雙方都會聽到，藉此避免遭到秘錄，錄音後的檔案會直接儲存在備忘錄中。但目前不支援第三方的通話，像是LINE、Messenger、WhatsApp都無法使用。另外，要來溫馨提醒一下，如果是為了Apple Intelligence想更新的話可能有點失望，目前首波只有支援英文版，中文版預計明年4月會上線。而Apple Intelligence 適用機型為iPhone 16系列、iPhone 15 Pro系列，搭載 A17 Pro 或 M1 及後續晶片的 iPad，以及搭載 M1 及後續晶片的 Mac。