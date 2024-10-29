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美國總統大選進入倒數，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗皆在最後關頭在關鍵搖擺州衝刺，戰況極度膠著，而川普日前前往賓州匹茲堡（Pittsburgh）一家麥當勞，擔任一日廚師，親自炸薯條給選民享用，順便諷刺賀錦麗「工作經歷造假」。對此，資深媒體人范琪斐指出，美國8分之1的年輕人一生中至少有在麥當勞打工過一次，成為「麥胞」一員，讓川普、賀錦麗2人狂打麥當勞牌，但進展仍有限。川普上日前造訪費城郊區的一家麥當勞，親身體驗店員工作，學習炸薯條並負責在得來速窗口遞送餐點，期間川普也穿上麥當勞的工作圍裙，熱情地與前來取餐的顧客握手互動，還表示「這些都算我帳上」。由於先前民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）也提及她年輕時曾在麥當勞打工的經歷，試圖拉近與民眾的距離，遭川普質疑工作經歷造假，此舉也是在諷刺賀錦麗。范琪斐在節目《TODAY 看世界》指出，麥當勞本身超級美國，不管哪個階級的人都會吃，基本上是美國的象徵，也是美國最大出口產品之一，且在麥當勞打工，是在美國超有共鳴的經驗，根據美國麥當勞統計，美國8分之1的年輕人一生中至少有在麥當勞打工過一次，成為「麥胞」一員，這樣的共鳴度，讓民主黨賀錦麗跟拜登換將後，趕緊推出賀錦麗在麥當勞打工的一支競選廣告，拉近賀錦麗與選民關係。范琪斐表示，可川普到麥當勞打工後隔天，「抵制麥當勞」的話題量一度上漲，導致麥當勞不得不出面回應，指公司從來不會支持特定候選人，強調麥當勞不藍不紅，是金色的，這次川普前往的麥當勞，是特許經營加盟店，由在賓州費城地區擁有8家麥當勞門市的店長經營，對方聽說川普想參觀賓州餐廳後，就聯繫川普團隊，並獲得總公司同意後才辦活動，現在也有其他加盟店想邀賀錦麗去參觀。范琪斐說，有行銷學者指出，麥當勞這次放行川普訪問很冒險，因為候選人爭議高時，可能容易引起反彈，小公司可以站隊當川粉店，但麥當勞這種大企業因知名度高，川普來參觀不會吸引客人，反而會收穫黑粉；但也有公關公司老闆分析，麥當勞撐過這一波，應該就沒事了，不會有長期的負面影響。范琪斐指出，目前僅5%美國選民還沒決定要投給誰，川普團隊分析，這當中以年輕黑人選民為主，這些人可能會打兩份工，家庭平均年收入比已經決定好要投誰的選民少了1.5萬美金，非洲裔傳統上是民主黨鐵票，但今年有很多非洲裔深受通膨所苦，認為一直投民主黨也沒改善處境，對民主黨頗有怨言，讓川普覺得有機可乘，因此加強通膨、經濟論述。不過川普、賀錦麗打麥當勞牌進展仍有限，因為這些人大多是對於2位候選人都不愛的中間選民，2位美國總統候選人非我族類的味道還是太重。