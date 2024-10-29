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康芮颱風來勢洶洶，今（29）日凌晨已增強為中度颱風，預計最快在傍晚發布海上颱風警報、30日清晨至上午之間發布陸警。氣象署長程家平表示，以往是在晚間7點提供地方政府風雨預測決定以停班停課，但由於今年開始試辦和提供過去沒有的沿海鄉鎮風力預報，要花較多時間和人力，行政院卓榮泰則建議考慮晚間9時增加一次最新預報資訊提供，讓縣市政府可等9點後再做最後決策。行政院長卓榮泰今日視察氣象署，於受訪時提到，從過去經歷的兩個颱風吸取到很多經驗，這次可以提前因應，也會讓前兩次颱風所造成的各種質疑解決，「氣象署會有新作法，希望地方政府配合」。氣象署補充，依據人事行政總處《天然災害停班停課辦法》，氣象署要在前一天晚上7點到10點，提供地方政府風雨預測以決定停班停課，以往都是在晚間7點提供，不過今年開始試辦和提供過去沒有的沿海鄉鎮風力預報，這部分需要花較多時間和人力搜集資料，比較複雜，因此此次將增加在晚間9點多一報，讓各縣市政府可等晚間9點後再決策。程家平強調，晚間7點提供的資料因應前置作業，用的是傍晚5點的預測資料，若改成晚間9點預報，可以用晚間8點預測資料，會有更新的訊息，若颱風變化很大，晚間9點那一報會有新的訊息，若變化不大資料才會跟7點差不多。