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▲美國總統拜登與中國國家主席去年11月於舊金山展開會談。（圖／美聯社／達志影像）

中國國家主席習近平與美國總統拜登在去年11月於舊金山舉行眾所矚目的「拜習會」談話，根據《路透社》獨家報導，會談期間雙方曾對「台獨議題」產生意見分歧，熟悉此消息的美國官員透露，當時中方曾明確要求拜登政府「改變官方用詞」，從現有版本改成「反對台灣獨立」，但白宮方面拒絕了中國的要求。《路透社》取得參與這場私下談話的美方官員說法，這幾位要求保持匿名的白宮官員表示在拜習會期間，中國國家主席習近平曾明確告訴美國總統拜登「將讓兩岸統一」並要求美國支持這項目標，對外表態不支持台獨，但白宮拒絕了中國的要求。美方官員提到，習近平也要求拜登政府「改變美國在討論台獨立場時所使用的措辭」，中國希望美國的用詞是「我們反對台灣獨立」（we oppose Taiwan independence），而非美國政府目前所使用的「無支持/不支持（does not support）台灣尋求獨立」。對此，白宮也透過聲明向《路透社》重申，華府並無支持台灣獨立，「拜登－賀錦麗政府始終遵守我方長期的一個中國政策」；中國外交部則回覆「（這件事）你們應該問美國政府。中國在台灣議題上的立場一向清晰且沒有改變」；台灣外交部則拒絕評論。《路透社》在報導內提到，目前仍不清楚習近平為何向拜登提出此要求，但習近平已將「反對台獨」作為其執政期間的重點，近年來更大幅加強中國軍隊在台海附近的軍事活動，而習近平的幕僚也在拜習會結束後的幾個月內，不斷追問美方拒絕改變官方措辭的回應，而白宮方面則明顯拒絕改變。報導內容也提及本月中國在賴清德進行國慶致詞後所發起的環台軍演，並提到習近平與拜登兩位領導人預計將在明年一月，也就是拜登任期結束前，再次進行雙方會談，方式則可能是中美領導人電話聯絡，或是選擇在巴西舉行的「G20峰會」、帛琉舉行的「APEC峰會」上進行談話。值得注意的是，去年的拜習會舉行之際是台灣2024總統大選前夕，當時習近平就對於台灣總統選舉的候選人特別表示關切，更稱「注意到美方對台灣的影響力」，美媒當時報導也提到，一名知情美國官員表示，華府也曾將此事通報台灣，而當拜登要求中國尊重台灣的選舉進程時，習近平則回應稱「和平固然好，但在某一時刻中方必須朝著總體解決問題邁進」。此外，《路透社》也取得兩名印太地區國家官員說法，稱如果白宮真的答應北京當局要求，改變官方措辭公開表示「反對台灣獨立」，那麼他們會解讀為美國的對台政策有所改變，進而可能減少對台灣的防衛和外交支持。