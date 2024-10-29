新北最強景點突然暴增1星負評！說到新北最多人潮的景點，不是九份老街也不是淡水海岸，而是位於林口的「三井OUTLET」，在今年1至7月就已經累計湧入507萬餘人朝聖，一直都是高評價的「林口三井OUTLET」近日因為新開二館之後，卻突然翻車暴增許多一星負評，連在地人及遊客都看不下去，引起熱烈討論。
最近「林口三井OUTLET」二館從上週三（23日）開始試營運，結果第一個週末就吸引許多人潮往朝聖，但才營業沒幾天，就有網友在臉書社團「林口大家庭」貼文指出「路上一大堆車都是要去林口三井OUTLET的，這邊可能需要警察伯伯協助一下」，只見十字路口中，直行車及左右轉彎車全部打結在一塊，光用看的就覺得相當危險。
貼文曝光後，不少在地人紛紛表示「真的快被氣死，完全沒有人在指揮交通，三個紅綠燈轉不了彎」、「我沒誇張，我回家3分鐘開了30分鐘」、「林口交通本來就很亂了....有了三井二館之後根本亂成一團」、「真的要配置交通人員啦，附近交通已經整個大打結了！」
「林口三井OUTLET」二館試營運才6天！評價遭洗剩3.6顆星
事實上，「林口三井OUTLET」二館下個月14日才會正式開幕，目前是在試營運的階段，結果才剛營業6天，記者實際查詢評價已經剩下3.6顆星，這幾天灌進不少1顆星負評，不少遊客紛紛留言表示「附近交通爛死了，停車場也是莫名其妙」、「試營運期間，停車場車子全部都卡住....真的需要大大改善」、「停車場指引人員很兇又不會指引，到底在幹嘛啊？」
這樣的評價，跟原本「林口三井OUTLET」一館的好評價截然不同，明明就在隔壁，卻有天差地遠的評價。對於該交通以及停車場的相關問題，新北市交通局長鍾鳴時則回應，已經要求三井依承諾落實「滿場機制」，並應增加接駁車的使用率，減少民眾開車前往的壅塞狀況；面對未來週末交通壓力，林口警分局也將會在重要路口派員協助，持續針對開幕期間人流加強疏導。
「林口三井OUTLET」二館搭機捷去很讚！實際逛過體驗心得
而《NOWnews》記者在「林口三井OUTLET」二館試營運第二天，也就是24號下午就前往朝聖，停車場路口的指引人員確實沒有很專業，光是從路口要右轉就指揮半天，現場交通確實紊亂，只能說如果要去「林口三井OUTLET」的民眾，現階段來說還是搭乘機捷或其他大眾運輸工具去比較方便。
至於二館內的專櫃，其實非常值得一逛，整體挑高的空間感非常的舒適，一樓的UNIQLO、GU雙品牌串連秋冬季衣服直接補齊沒問題，另外還有現在最夯的泡泡瑪特公仔店、HOLA家居、「akachan honpo」阿卡將本舖等；二樓則是有各大品牌開逛，有一座空橋可以直接連接到一館，非常的方便。
三樓則有許多餐廳，像是泰式火鍋「藍象廷」、韓國料理「涓豆腐」、日本餃子名店「大阪王將」、北海道湯咖哩名店「Suage」以及手搖飲「得正」等等，另外也有美食街以及「大創」集合旗下「DAISO」、「THREEPPY」、「Standard Products」3品牌旗艦店，個人覺得好逛又好買！撇開交通壅塞問題的話，還是非常值得來一趟，如果不想人擠人，也可以等開幕期間結束再朝聖也不遲啦！
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貼文曝光後，不少在地人紛紛表示「真的快被氣死，完全沒有人在指揮交通，三個紅綠燈轉不了彎」、「我沒誇張，我回家3分鐘開了30分鐘」、「林口交通本來就很亂了....有了三井二館之後根本亂成一團」、「真的要配置交通人員啦，附近交通已經整個大打結了！」
「林口三井OUTLET」二館試營運才6天！評價遭洗剩3.6顆星
事實上，「林口三井OUTLET」二館下個月14日才會正式開幕，目前是在試營運的階段，結果才剛營業6天，記者實際查詢評價已經剩下3.6顆星，這幾天灌進不少1顆星負評，不少遊客紛紛留言表示「附近交通爛死了，停車場也是莫名其妙」、「試營運期間，停車場車子全部都卡住....真的需要大大改善」、「停車場指引人員很兇又不會指引，到底在幹嘛啊？」
這樣的評價，跟原本「林口三井OUTLET」一館的好評價截然不同，明明就在隔壁，卻有天差地遠的評價。對於該交通以及停車場的相關問題，新北市交通局長鍾鳴時則回應，已經要求三井依承諾落實「滿場機制」，並應增加接駁車的使用率，減少民眾開車前往的壅塞狀況；面對未來週末交通壓力，林口警分局也將會在重要路口派員協助，持續針對開幕期間人流加強疏導。
「林口三井OUTLET」二館搭機捷去很讚！實際逛過體驗心得
而《NOWnews》記者在「林口三井OUTLET」二館試營運第二天，也就是24號下午就前往朝聖，停車場路口的指引人員確實沒有很專業，光是從路口要右轉就指揮半天，現場交通確實紊亂，只能說如果要去「林口三井OUTLET」的民眾，現階段來說還是搭乘機捷或其他大眾運輸工具去比較方便。
至於二館內的專櫃，其實非常值得一逛，整體挑高的空間感非常的舒適，一樓的UNIQLO、GU雙品牌串連秋冬季衣服直接補齊沒問題，另外還有現在最夯的泡泡瑪特公仔店、HOLA家居、「akachan honpo」阿卡將本舖等；二樓則是有各大品牌開逛，有一座空橋可以直接連接到一館，非常的方便。
三樓則有許多餐廳，像是泰式火鍋「藍象廷」、韓國料理「涓豆腐」、日本餃子名店「大阪王將」、北海道湯咖哩名店「Suage」以及手搖飲「得正」等等，另外也有美食街以及「大創」集合旗下「DAISO」、「THREEPPY」、「Standard Products」3品牌旗艦店，個人覺得好逛又好買！撇開交通壅塞問題的話，還是非常值得來一趟，如果不想人擠人，也可以等開幕期間結束再朝聖也不遲啦！