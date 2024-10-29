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▲近日有林口人發出林口三井OUTLET附近的交通非常紊亂，直行車、轉彎車全部糾結在一起，沒有交通人員、員警幫忙指引。（圖/林口大家庭）

▲遊客在「林口三井OUTLET」二館試營運期間朝聖，結果遇到停車場塞爆，指引人員引導不佳等問題，紛紛湧入地標給予負評。（圖/Google評價）

▲「林口三井OUTLET」二館一樓有服飾品牌GU與UNIQLO共同進駐，且是兩家連通，秋冬服飾超好逛。（圖／GU提供）

新北最強景點突然暴增1星負評！說到新北最多人潮的景點，不是九份老街也不是淡水海岸，而是位於林口的「三井OUTLET」，在今年1至7月就已經累計湧入507萬餘人朝聖，一直都是高評價的「林口三井OUTLET」近日因為新開二館之後，卻突然翻車暴增許多一星負評，連在地人及遊客都看不下去，引起熱烈討論。最近「林口三井OUTLET」二館從上週三（23日）開始試營運，結果第一個週末就吸引許多人潮往朝聖，但才營業沒幾天，就有網友在臉書社團「林口大家庭」貼文指出貼文曝光後，不少在地人紛紛表示、「真的要配置交通人員啦，附近交通已經整個大打結了！」事實上，「林口三井OUTLET」二館下個月14日才會正式開幕，目前是在試營運的階段，、「停車場指引人員很兇又不會指引，到底在幹嘛啊？」這樣的評價，跟原本「林口三井OUTLET」一館的好評價截然不同，明明就在隔壁，卻有天差地遠的評價。對於該交通以及停車場的相關問題，而《NOWnews》記者在「林口三井OUTLET」二館試營運第二天，也就是24號下午就前往朝聖，至於二館內的專櫃，其實非常值得一逛，整體挑高的空間感非常的舒適，，另外也有美食街以及「大創」集合旗下「DAISO」、「THREEPPY」、「Standard Products」3品牌旗艦店，