世界棒球12強錦標賽將於11月中開打，中華隊近日在台北大巨蛋展開集訓，唯一旅外投手林昱珉在今（29）日報到，總教練曾豪駒表示會先觀察他的身體狀況，再做後續安排。而針對11月2、3日交手捷克的熱身賽，曾豪駒透露會由台鋼雄鷹左投陳柏清以及富邦悍將左投江國豪擔任先發投手，且屆時林昱珉也將會在比賽中登板。
捷克交流戰先發出爐 林昱珉將登板投球
當媒體問到林昱珉預計將在哪場比賽先發時，曾豪駒表示：「目前會先觀察他的身體狀況，跟投手教練討論，後續再做安排。」同時也坦言，林昱珉會是中華隊在12強賽中非常倚重的投手。
曾豪駒透露11月2、3日交手捷克的熱身賽，分別會由陳柏清、江國豪擔任先發，並且會盡量讓13位投手都有投球機會，因此林昱珉也將會在比賽中登板。關於響尾蛇球團的限制部分，曾豪駒則表示：「球團沒有特別設下球數限制，就是正常出賽。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
當媒體問到林昱珉預計將在哪場比賽先發時，曾豪駒表示：「目前會先觀察他的身體狀況，跟投手教練討論，後續再做安排。」同時也坦言，林昱珉會是中華隊在12強賽中非常倚重的投手。
曾豪駒透露11月2、3日交手捷克的熱身賽，分別會由陳柏清、江國豪擔任先發，並且會盡量讓13位投手都有投球機會，因此林昱珉也將會在比賽中登板。關於響尾蛇球團的限制部分，曾豪駒則表示：「球團沒有特別設下球數限制，就是正常出賽。」