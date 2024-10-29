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▲2024世界棒球12強賽即將點燃戰火，中華隊正式進入備戰狀態，今（29）日全數球員到齊後，在台北大巨蛋舉辦中華隊開訓儀式。（圖／記者陳云茹攝）

世界棒球12強錦標賽將於11月中開打，中華隊近日在台北大巨蛋展開集訓，唯一旅外投手林昱珉在今（29）日報到，總教練曾豪駒表示會先觀察他的身體狀況，再做後續安排。而同時也坦言，林昱珉會是中華隊在12強賽中非常倚重的投手。曾豪駒透露11月2、3日交手捷克的熱身賽，分別會由陳柏清、江國豪擔任先發，並且會盡量讓13位投手都有投球機會，因此林昱珉也將會在比賽中登板。